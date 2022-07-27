用餐消毒一票人錯慘了！「酒精正確1方法」：比噴的更有效　

▲噴酒精千萬別直接噴桌子，小心病毒、細菌懸浮於空中。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

本土疫情連日維持2萬多例，趁暑假國旅大爆發，大家出遊玩耍吃美食，別忘消毒勤洗手！說到消毒，許多人會隨身攜帶酒精噴瓶，但其實直接「噴」超級大NG，衛福部提醒，「『擦抹』會比直接噴灑更有效！」

衛福部粉專再次提醒，使用酒精消毒時，「擦抹比直接噴灑還有效」，能對物品表面的消毒作用更完整，同時也能降低火災風險。

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底下網友也驚呼，「很多人都用來噴在室內的空氣中」、「還是比較喜歡洗手」、「酒精跟漂白水本來就是擦拭使用，一堆拿霧化器在那邊噴，講也沒用」、「用噴的一定會有空隙，這個是常識吧，所以我都噴到手帕、毛巾、抹布上，再擦到物體上」。

本站報導《80%人酒精都用錯！狂噴手GG 超完整「消毒滅菌法」大公開》，知識型YouTuber《77老大》表示，民眾使用超市購物車時，哪種消毒是對的呢？

第1｜噴自己的手再推推車

第2｜直接噴溼推車握把

第3｜稍微噴溼握把再擦拭

而正確答案是3，77老大表示，酒精用量不要省、多噴一點，擦拭過後可完整消毒每個角落。至於出門消費，「買完東西，店員找回來的零錢要怎麼辦？」

第1｜是先將零錢放入口袋、包包裡再噴手消毒

第2｜直接用酒精噴零錢後再放入包包，接著再噴手消毒

77老大解答，第2是最好的方法，先對著鈔票、零錢噴灑酒精，再將它們放入夾鏈袋密封，最後消毒自己的雙手，雖然這樣做很麻煩，「但錢拿來拿去真的是病毒依附的地方，要特別小心！」

過去《康健》曾採訪微笑藥師廖偉呈，他提醒，若直接噴灑酒精在桌子等物品上，反而會讓表層原有的病毒、細菌被帶起並懸浮在空氣中。因此，他建議先將酒精噴在抹布及紙巾上再擦拭，會是較好的做法。

▼用餐消毒桌面，千萬別直接噴！（示意圖／記者李毓康攝）

