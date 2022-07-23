竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

▲8顆花壽司要150元，平均一個要18.75元。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年來，新竹地區在科技產業加持下，呈現繁榮盛況，工程師們紛紛在竹北、頭份等地買房。但就有網友在PTT的Gossiping貼出一張照片，傻眼直呼「竹北現在是無法無天，還是真的當工程師他X都盤子？」因為他買了一盒花壽司，8個就要150元，照片讓其他人都看呆，「盤到爆！」

這位網友問卦，「X您X竹北物價無法無天了嗎？」貼出照片無言表示，「竹北民宅店面買的壽司，這樣一盒要150的特製壽司？」忍不住批，「竹北現在是無法無天，還是真的當工程師他X都盤子？」

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看看照片，只見塑膠盒中只裝著8個花壽司，雖然一共有4種不同口味，但看起來無非小黃瓜、生菜、香鬆、玉米筍、火腿等普通的料，並不是什麼握壽司或捲生魚片。這也讓原PO怒嗆，「這成本有80嗎？X！」

貼文一出，其他人也荒謬到笑出來，「150真的太扯」、「建議買超商的手捲」、「差點就一塊20」、「台北天龍區也沒這麼貴」、「這在台中肯定不超過100」、「都便宜料，竟然還有玉米筍笑死」、「笑死，我家這邊菜市場這樣賣70就爆X貴了」、「什麼鳥東西？50元都還要考慮一下了。」