快訊／高雄船廠BA.5群聚再擴大？指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣上波本土疫情還未完全趨緩，變異株BA.5就已殺入，而高雄船廠也出現第二起本土BA.5社區感染，中央流行疫情指揮中心也針對Ct值較低的個案進行基因定序。目前國內BA.5累計9例本土個案，除了2例為社區感染，其餘7人都是接機感染。最新疫情資訊也有待指揮中心下午2點說明。

第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。25日公布家庭與職場接觸者初步發現12人陽性，研判為疑似家庭及職場群聚感染，仍有待基因定序結果。

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另外，高雄市隨後也針對船廠員工進行二次採檢，再發現有4名確診員工。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有2人屬於舊案，5月份就已經確診，且驗出Ct值35與36，數值屬於高（低病毒量）所以很可能是先前確診，在還沒有超過3個月內時間裡陰陰陽陽；另外2人先前沒有通報過，1人Ct值28.8，另1人Ct值35，也很難認定是否是本波、近期感染個案。

目前感染源主要認為職場、船廠源頭可能性比較高，透過邊境登輪作業接觸境外染疫個案，比較有可能是船廠工作家人感染到病毒之後回到家裡傳染，都需要後續定序結果作綜合研判。詳細基因定序結果也有待指揮中心下午說明。