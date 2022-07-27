清晨5點被開罰900元　新北哥轟「才臨停一下」！照片曝光臉超腫

▲原PO違停被開罰，委屈喊話「才臨停一下，上去拿個東西！」（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「才臨停一下，上去拿個東西！」一名男車主抱怨，最近收到一張900元違停罰單，讓他氣得PO網公審員警，「一大早的才五點多就要執行勤務，新北市的交通再不好，也應該不會是這個時段吧？」不僅如此，原PO自認只是臨停一下，還莫名其妙牽拖「徐議員」出來，遭到網友猛烈罵翻。

新北一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，原來他收到一張罰單，是他6月5日早上5點多違停紅線，被警察以「在劃有紅線路段停車」而開罰900元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不滿開酸「這位警察辛苦您了，一大早的才五點多就要執行勤務，新北市的交通再不好，也應該不會是這個時段吧？」原PO接著強調，當時才臨停一下，上去拿個東西，結果就被開單。

最後，原PO言語充滿怨氣叫囂，甚至還把「徐議員」給牽拖進來，「違規就違規了，我們也只能鼻子摸一摸，誰叫我們不是姓徐，又不是議員，但這900塊對一般上班族有差啊！」

▲原PO貼出罰單嗆聲，反被網友打臉。（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，引發眾網友砲翻，「奇文共賞！ 好委屈唷！現在都流行...自己用力打自己的臉臉嗎？」「應該不是只停一下而已，要誠實哦」、「要停就要準備好收罰單阿！每個被開單的都會說，停一下拿一下東西」、「違規不忘政治」、「明知道這種文只有被酸，但是你還是PO了，勇氣可嘉」、「每個違規臨停的人的起手金句：一下子」。