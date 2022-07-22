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社會 社會焦點 保障人權

詭異！同一地點30秒連開2罰單　機車騎士怒批警方搶錢　

記者唐詠絮／彰化報導

測速桿也鬼打牆？彰化1名男子今年5月間將機車借給友人，友人騎車行經139縣道7.7K處時，竟在30秒內被連拍2張違規超速，質疑根本就是同一根測速桿在同一時間拍的，質疑警局重複開罰根本就是搶錢。對此交通隊今天也出面說明，2張照片行車速度不同，被拍的時間也間隔了40秒，開單過程合乎規定。

▲機車在139縣道相差30秒被開2罰單。（圖／ETtoday資料照 民眾提供）

▲機車在139縣道相差30秒被開2罰單。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣今年上半年10大測速照相桿，以社頭鄉員集路與崙饒路口6450件、其次是縣道139線7.7公里5423件，囊括冠亞軍，顏男的機車超速違規就是在139縣道，被彰化縣測速桿亞軍拍到的。

▲機車在139縣道相差30秒被開2罰單。（圖／民眾提供）

▲機車在139縣道相差30秒被開2罰單。（圖／民眾提供）

彰化縣警局交通隊副隊長許自強指出，這兩張超速罰單，日期均為5月20日，時間則為下午4點58分37秒、及下午4點59分17秒所拍攝，中間相差40秒鐘，行車時速為53公里及56公里，很明顯是2次行為，也都違反139縣道限速40K規定。

交通隊指呼籲，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要，一旦超速違規，違規超速的用路人，都將依道路交通管理處罰條例第40條處1,200元以上2,400元以下罰鍰。

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