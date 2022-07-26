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大陸 大陸焦點 特派現場

日《防衛白皮書》關注台海　陸國防部：停止以受害者偽裝混淆視聽

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本2022年度《防衛白皮書》關於台海局勢的內容較去年倍增，引起中國大陸不滿。大陸國防部26日表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，兩岸同胞都不會忘記，日本曾以侵略戰爭手段強行攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書，對中國人民負有難以推卸的歷史罪責，「我們要求日方正視和反省侵略歷史，停止以受害者的偽裝混淆國際視聽。」

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

大陸國防部發言人吳謙指出，日方2022年版《防衛白皮書》涉華內容罔顧事實、充滿偏見，對中國國防和軍隊建設及正常軍事活動說三道四，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。

吳謙提到，中國堅定不移走和平發展道路，奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略。中國加強國防和軍隊建設，是為了捍衛國家主權、安全、發展利益，更好地為國際社會提供公共安全產品。歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，「反觀日本，不僅不反省汲取歷史教訓，反而一味拿中國說事，蓄謀修改和平憲法，大幅增加防衛費，發展進攻性戰力，妄圖突破戰後國際秩序，這引起包括中國在內的國際社會的嚴重關切和高度警惕。」

吳謙強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同胞都不會忘記，日本曾以侵略戰爭手段強行攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書，對中國人民負有難以推卸的歷史罪責，「日方利用《防衛白皮書》插手台灣問題，嚴重違反國際關係基本準則，違背日方在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，是完全錯誤和非常危險的。」

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

吳謙說，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法正當合法，日方無權說三道四。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，一貫尊重和維護各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，「日本不是南海問題的當事國，在南海問題上挑撥離間、隨美起舞、興風作浪，是別有用心、不負責任的。中國軍隊有決心、有能力、有信心捍衛國家主權安全和領土完整，維護國家海洋權益，維護地區和平穩定。」

吳謙還說，「我們要求日方正視和反省侵略歷史，停止以受害者的偽裝混淆國際視聽，停止在相關問題上的錯誤言行，切實以負責任態度和實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

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