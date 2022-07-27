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快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

▲▼快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站。（圖／記者許權毅翻攝） 

▲台中市警局長蔡蒼柏帶隊臨檢金錢豹酒店，執行「肅槍專案」。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、鄒鎮宇／台中報導

台中潭子、大里3天內發生兩起槍擊案，造成1死1傷的慘案，警方承受相當的壓力。對此，台中市警局26日晚間展開「肅槍專案」，出動15個分局、近千名警力，由台中市警局長蔡蒼柏帶隊進行掃蕩，首站臨檢台中知名酒店金錢豹。

台中市警局表示，台中市警局長蔡蒼柏26日晚間10時許，帶隊前往知名金錢豹酒店臨檢，並偕同全市15個分局、刑大、交大、保大、少年、婦幼警察隊，再包含刑大的警犬隊3人2犬，出動至少760名警力，針對治安疑慮場所、交通要道等展開臨檢、路檢，執行威力掃蕩。

蔡蒼柏表示，台中近日連續發生兩起槍擊案件，其中大里區發生的槍擊案還有1人在逃，潭子區的槍擊案嫌犯仍未到案；由於兩名嫌犯手上都有槍枝，因此規劃1周的「肅槍專案」，藉此讓台中市民放心。

另外，肅槍行動將鎖定查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所，以及防制槍擊案件發生等三大重點工作，並針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢勤務，希望能夠遏止各類犯罪發生，並強化台中治安，讓民眾放心。

▼金錢豹的酒店小姐站好接受臨檢。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站。（圖／記者許權毅翻攝）

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