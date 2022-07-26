女冷氣開25度睡到中午　媽暴怒「太奢侈！」網勸按1鈕：涼爽又省電

▲不少人睡覺都是冷氣開整晚，但電費帳單也會相當可觀。（示意圖／取自免費圖庫 Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

面對夏日的酷熱，最享受的一件事，莫過於在冷氣房當中吹冷氣。一名女網友表示，她晚上睡覺時冷氣都設定在25度，並一直開到早上，不料有天媽媽發現後，直接大罵「妳也太奢侈！」讓她相當納悶，「大家冷氣都開幾度睡覺？」文章一出，馬上就有網友分享1方法，大讚「很涼爽且剛好」。

一名女網友在Dcard發文表示，她本身很怕熱，所以晚上開冷氣睡覺都是一路開到早上，結果有天她因為賴床睡到將近中午，媽媽進房唸她時剛好發現她冷氣都開25度，於是氣得大罵，「妳也太奢侈！25度的冷氣吹一整個晚上！妳知道有多貴嗎！妳知道妳有多浪費嗎！」並建議她以後最好開27度以上，「27度就很涼了。」

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▲許多人為了節省電費會選擇吹電風扇或是將冷氣溫度調高。（示意圖／取自Picjumbo）

對此，原PO也好奇「大家冷氣都開幾度睡覺？」貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「一樣25度開整天，但我自己租屋電費也是我自己付，如果你家電費不是你在付的話，那媽媽開罵你也沒辦法說什麼。結論：電費自己繳，想怎麼吹就怎麼吹」、「20度，出門兩小時以上才關，在家工作+自己付電費就是爽」、「電費你有出那爽怎樣就怎樣，反之閉嘴」。

另外，也有不少人建議，可以設定冷氣關機時間，「27度，設定2點關機早上正好熱醒」、「27度加電風扇，開一個小時」、「27，然後定時5小時+電風扇」、「開27，風量最小，加循環扇就很夠睡了」、「27開到凌晨兩點，早上剛好熱醒，假日會開到4、5點吹電風扇睡到自然醒」、「27度+電扇，只能設定5小左右，因為開到天亮會太舒服睡過頭」。

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