泳裝妹「性轉滑水道」真相片來了！　劍湖山：真的不會啦

▲劍湖山「性轉滑水道」泳裝正妹衝下去變男的，真相影片曝！（圖／翻攝劍湖山世界、s95175389work）

記者張鈜閔／綜合報導

劍湖山世界發影片宣傳台灣唯一水上自落體設施「尖叫無底洞」，因開頭的正妹衝出滑水道後變成男生，讓網友大笑是「性別轉換滑水道」，甚至還神出影片中正妹，話題持續延燒，今劍湖山再發「真相影片」，並發文急澄清「真的不會啦！」

劍湖山世界日前在臉書粉專發文，劍湖山有全台唯一的水上自由落體「尖叫無底洞」，遊客可以享受每秒急墜2層樓的快感，把煩惱與不爽通通拋到九霄雲外，影片封面也選用一名泳裝正妹正準備遊玩的畫面，想不到最後從水道出現的竟是一名赤裸上半身、穿著泳褲的男子，讓網友直接傻眼。

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網友紛紛留言「變性的奇蹟隧道？」「片頭的小姊姊是亂馬1/2嗎」、「馬上去，早就想當男人了」、「刺激…美女下去變男生」、「為什麼掉下去的是妹子，出來變成男孩子？這我不行」、「出來是個男的…剪接的藝術」、「辣妹沖進去，出來變男的，誰敢玩？把我的女朋友還給我」。

▲劍湖山公布「性轉滑水道」真相影片。（圖／攝自劍湖山臉書）

影片引發廣大迴響，劍湖山世界今又再度於臉書PO出「真相影片」，再三澄清「真的不會！真的不會！真的不會啦！」並強調昨日「翻遍素材庫終於找到能證明清白的片段」，短短5秒的影片中，正是一開始的泳裝正妹衝出滑水道，雖然全身溼透但依舊笑得很開心，但還是有不少網友開玩笑質疑「所以她又玩了一次，然後變回來？」、「沒戴泳帽 想騙流量 不行哦」、「沒有開頭完整的畫面，無法相信」、「小編真的很會，最後讓人一直重播的流量密碼終於釋出」

▲▼劍湖山公布「性轉滑水道」真相影片。（圖／攝自劍湖山臉書）

另外也有網友揪出該正妹的IG帳號，正是有5.6萬人追蹤的網紅「重機女孩江江」，江江本名江偉恩，為全職模特、主持人、演員等，持有大型重型機車駕照，擁有中文、日文及台語的對話主持能力，自介註明身高165公分、48公斤、三圍34E/25/34，被找出來後她昨日也在限動發文，幽默強調「我真的是女生啦！我有上過第一課」。

▲劍湖山「性轉滑水道」泳裝妹本尊現身說法。（圖／攝自s95175389work的IG）