　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲夜空一片「粉紅光」鎮民以為世界末日　原來是大麻助長光外洩

▲▼澳洲小鎮夜空一片粉紅光，竟然跟種大麻有關。（圖／翻攝自twitter／@Tim_Green78）

▲澳洲小鎮夜空一片粉紅光，竟然跟種大麻有關。（圖／翻攝自twitter／@Tim_Green78）

文／中央社

澳洲密杜拉鎮20日夜空被一片粉紅光照亮，當地婦女茲莫夫斯基懷疑是大災難降臨，雖然安慰孩子無須恐懼，內心仍不免七上八下。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這片光亮原來是發自維多利亞州（Victoria）北部密杜拉鎮（Mildura）近郊的一座大麻種植場。

但茲莫夫斯基（Tammy Szumowski）就和當地其他吃驚的居民一樣，最初懷疑是外星人入侵或小行星撞地球。

她說：「這時家中女主人講著電話，背景傳來男主人的聲音道，『我最好趕快喝完茶，因為世界就要毀滅了』。女主人的反應是，『既然世界要毀滅了，喝茶還有意義嗎？』」

另一位當地婦女錢皮恩（Nikea Champion）在知道粉紅光發自何處之前，原本還以為是月亮發出了很亮的紅光。

她告訴BBC：「我腦海中閃過了所有世界末日的可能情況。」

她說：「這時我沈浸在『怪奇物語』（Stranger Things）的情節中，不禁懷疑，威可那（Vecna）是你嗎？」威可那是影集中的反派角色。

但前述兩名女性都大錯特錯，而她們倒很高興是這樣。 澳洲2016年將醫療用大麻予以合法化，但仍禁止娛樂用大麻。

基於安全考量，澳洲的大麻種植場不多，且地點須高度保密，只是密杜拉鎮近郊的種植場這次倒是曝光了。

種植場都會使用紅光來促進大麻生長，而且通常會在黃昏放下遮蔽設施以防光線外洩，但20日這座種植場的遮光設備未能發揮作用。

同時因為當晚天氣多雲，以致粉紅光形成了一片「超級絢爛的晚霞」，使距離種植場將近一小時車程的民眾都能看到。

茲莫夫斯基女士得知實情後說：「我放聲大笑…還以為發生什麼酷得多的事情，原來只是促進藥用大麻生長光線外洩。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／高雄二度停電！　台電搶修中
台灣藝人第一人！頑童小春獲MLB親邀　站上「道奇隊投手丘」
他鎖骨突冒一包！醫摸全身不解　脫褲傻眼
「人間水蜜桃」壯壯破尺度寫真曝！爸一看：拒絕出版
發錢了！3000元「節能家電補助」領取條件一次看
美女主播慘被無聲電話恐嚇折磨　同事惡整她判賠金額出爐
用完洗衣機「一動作」恐害機身發臭又長霉！正確處理方式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏「簽署協議」恢復黑海糧食出口　預期部分地區停火

澳洲夜空一片「粉紅光」鎮民以為世界末日　原來是大麻助長光外洩

美股開盤道瓊「上漲100點」　Snap暴跌拖垮納斯達克

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！他還伸手逗弄　一查驚覺逃死劫

證明水質超乾淨！印度官員「大口狂灌聖河水」沒在怕　2天後慘送醫

最美清潔工！她脫下制服「迷濛雙眼」電翻網友　50萬粉朝聖追蹤

男遭4.5公尺巨蛇繞頸！心臟驟停倒地　警開槍射中蛇頭「牠還在爬」

服務生太帥！天才老爸神助攻「幫女兒告白」　她羞到滑進桌底下

日疫情狂燒！密接隔離縮短至5天　第3天提前轉陰就可解隔

Model S超速失控自撞2死！最新判決出爐　特斯拉僅需負1％責任

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

俄烏「簽署協議」恢復黑海糧食出口　預期部分地區停火

澳洲夜空一片「粉紅光」鎮民以為世界末日　原來是大麻助長光外洩

美股開盤道瓊「上漲100點」　Snap暴跌拖垮納斯達克

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！他還伸手逗弄　一查驚覺逃死劫

證明水質超乾淨！印度官員「大口狂灌聖河水」沒在怕　2天後慘送醫

最美清潔工！她脫下制服「迷濛雙眼」電翻網友　50萬粉朝聖追蹤

男遭4.5公尺巨蛇繞頸！心臟驟停倒地　警開槍射中蛇頭「牠還在爬」

服務生太帥！天才老爸神助攻「幫女兒告白」　她羞到滑進桌底下

日疫情狂燒！密接隔離縮短至5天　第3天提前轉陰就可解隔

Model S超速失控自撞2死！最新判決出爐　特斯拉僅需負1％責任

早餐店豬排蛋夾「神秘內餡」！她打開滿頭問號　網敲碗求地址

頑童小春獲MLB親邀　站上「道奇隊投手丘」成台灣藝人第一人！

高雄鋼鐵人啦啦隊海選　美女主播、前空姐任魔鬼講師

快訊／高雄二度停電！車輛勾斷電線　台電搶修中

德保拉挑戰連3場完封　曾總：想辦法第一局得分

悍將終止對味全10連敗　丘總稱運氣歸功守備

任容萱姊弟戀吐金句　「彼此用心經營總是甜蜜」

全明星來了！登峰造極青年排球賽23日落幕　表演賽有看頭

李蒨蓉美國點餐「幾個漢堡飲料」噴2400！　看帳單嚇壞：不敢領教

味全打者都不閃　江少慶沒有放棄投出漂亮角度

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

精子亂飄　太空人恐1次讓3女懷孕

正妹自拍炫耀跳槽加薪60萬　2周後被開除

最美清潔工！她脫下制服50萬粉朝聖追蹤

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

泳池突然凹陷 男被吸入地下15m慘死

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國恐步後塵

BA.5絕非輕症！日本醫曝：1個月內重症飆至5.6倍

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

安倍晉三國葬9／27舉行！日外相：將通知台灣

美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

熱到失眠！睡眠專家曝1姿勢最涼爽

「褲襪門恩怨」梅根找閨蜜參戰　凱特氣哭

猴痘患者有生殖器新症狀　研究：95%性行為傳播

更多熱門

相關新聞

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！

來自澳洲的朱利亞諾（Juliano Bayd）熱愛大海，他19日在海灘散步時，不小心踩到「一顆石頭」，抬腳看才發現那是某種生物，立刻興奮地伸手逗弄，並且拍攝TikTok影片詢問「有人知道這是什麼嗎？」朱利亞諾看見粉絲警告後，上網查詢才知道，那竟是許多專家公認「世上最毒的魚」毒鮋（stonefish）。

紐西蘭BA.5疫情狂燒！死亡數超越上波峰值

紐西蘭BA.5疫情狂燒！死亡數超越上波峰值

他釣起100kg尖吻鯖鯊「只剩魚頭」嚇壞

他釣起100kg尖吻鯖鯊「只剩魚頭」嚇壞

澳洲驚現詭異粉色夜空　真相讓網笑了

澳洲驚現詭異粉色夜空　真相讓網笑了

老爸只顧滑臉書　9個月大女兒浴缸溺死

老爸只顧滑臉書　9個月大女兒浴缸溺死

關鍵字：

澳洲大麻紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面