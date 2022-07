澳洲夜空一片「粉紅光」鎮民以為世界末日　原來是大麻助長光外洩

▲澳洲小鎮夜空一片粉紅光,竟然跟種大麻有關。(圖/翻攝自twitter/@Tim_Green78)



文/中央社

澳洲密杜拉鎮20日夜空被一片粉紅光照亮,當地婦女茲莫夫斯基懷疑是大災難降臨,雖然安慰孩子無須恐懼,內心仍不免七上八下。

英國廣播公司(BBC)網站報導,這片光亮原來是發自維多利亞州(Victoria)北部密杜拉鎮(Mildura)近郊的一座大麻種植場。

但茲莫夫斯基(Tammy Szumowski)就和當地其他吃驚的居民一樣,最初懷疑是外星人入侵或小行星撞地球。

她說:「這時家中女主人講著電話,背景傳來男主人的聲音道,『我最好趕快喝完茶,因為世界就要毀滅了』。女主人的反應是,『既然世界要毀滅了,喝茶還有意義嗎?』」

另一位當地婦女錢皮恩(Nikea Champion)在知道粉紅光發自何處之前,原本還以為是月亮發出了很亮的紅光。

她告訴BBC:「我腦海中閃過了所有世界末日的可能情況。」

她說:「這時我沈浸在『怪奇物語』(Stranger Things)的情節中,不禁懷疑,威可那(Vecna)是你嗎?」威可那是影集中的反派角色。

但前述兩名女性都大錯特錯,而她們倒很高興是這樣。 澳洲2016年將醫療用大麻予以合法化,但仍禁止娛樂用大麻。

