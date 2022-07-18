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屏東2.3億大麻田案外案　主嫌妻夜奔溫室燒毀植株滅證

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警方前年破獲大麻田案，主嫌之一的蘇男叫妻子幫忙湮滅另處大麻溫室證據 。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者劉昌松／台北報導

屏東縣警方前年破獲1起2.3億元大麻栽種案，主嫌之一的蘇姓男子遭收押，卻利用探視機會，偷偷指示謝姓妻子回新北市住處附近，把其他的大麻植株處理掉，謝女就在晚上偷偷開車到租來的簡易溫室，把花盆裡的大麻連根拔起，相關器材能燒的就燒掉，不能燒的就往懸崖丟，台北地檢署調查後依滅證罪起訴謝女。

屏東縣里港分局2020年長時間佈線蒐證後，在竹田鄉1處民宅查獲縣內史上最大宗的大麻栽種案，扣得大麻植株524株、已烘乾大麻成品200公克，初估市價超過2億3千多萬元，王姓和張姓男子遭查獲，當時同夥蘇姓男子成了漏網之魚，隔年再以每月2萬元代價，另外在新北市石碇區摸乳巷租房子，改造成另1個大麻溫室。

2021年7月間，檢警循線查出蘇男子和謝姓妻子也涉及屏東大麻案，結果蘇男被檢察官聲押獲准，謝女則獲請回，但謝女以需要聯繫處理家務為由，請檢察官同意讓她跟蘇男見面，蘇男卻趁機要妻子，回新北市把大麻植株處理掉。

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東破獲市價2.3元大麻案時，一併查扣製造二級毒品器具。（資料照／記者陳崑福翻攝）

謝女29日晚上就開車去石碇區摸乳巷的簡易溫室，把花盆裡的大麻植株拔起，丟進垃圾袋，盆子堆疊在一起，然後撕下貼在牆上的鋁箔紙，收拾現場大麻栽種器材，全部載回家裡，找個地方把大麻植株等，能燒的都燒掉，再伺機把不可燃的器材從北宜公路懸崖丟下。

後來警方還原蘇男手機，發現有幾張監視器翻攝的大麻照片，看起來和屏東大麻田現場不同，才知道原來蘇男在新北市還有另一處大麻溫室，但前往搜索時，查無所獲，循線查知是謝女協助丈夫湮滅證據，案經移轉管轄由台北地檢署，將謝女依法提起公訴，並向法案聲請簡易判決處刑。至於蘇男所涉屏東大麻案，日前已由屏東地院依製造第二級毒品罪，判刑6年。

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