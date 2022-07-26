快訊／大雷雨連轟雙北一小時！防雷擊強陣風「警戒範圍」出爐

今日各地天氣炎熱，中央氣象局表示，明日到週四各地受太平洋高壓影響，白天天氣穩定，午後中南部、大台北、北東山區有局部雷陣雨，週五大低壓帶接近台灣，水氣增多，東半部也整天有雨。由於高壓逐漸北抬，台灣附近將出現「低壓大亂鬥」的情況，屆時颱風等熱帶系統生成機率也會大增。