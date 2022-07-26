快訊／大雷雨連轟雙北一小時！防雷擊強陣風「警戒範圍」出爐

▲雙北部分區域出現午後大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）
記者李宜秦／台北報導
太平洋高壓勢力減弱，午後熱對流發展旺盛，今日部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意天氣變化。
氣象局表示，針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 45 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。
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大雷雨警戒區域
臺北市 萬華區
新北市 板橋區、中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區
▲雙北部分區域出現午後大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）
記者李宜秦／台北報導
太平洋高壓勢力減弱，午後熱對流發展旺盛，今日部分地區出現午後雷陣雨，中央氣象局針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾外出留意天氣變化。
氣象局表示，針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 45 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。
大雷雨警戒區域
臺北市 萬華區
新北市 板橋區、中和區、永和區、新店區、三峽區、土城區
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