居檢期間4度外出挨罰80萬！男神隱1年半想出海被阻　無奈現身繳款

▲法務部執行署新北分署。（圖／翻攝Google maps）



記者林冠吟／新北報導

法務部行政執行署新北分署強力執行防疫案件，其中1名家住新北三重的陳姓男子，2020年11月間自香港入境，卻在居檢期間連續4天外出，遭到新北市府裁罰80萬元，但男子拒絕繳款，神隱1年半後，再遭執行署認定有逃亡之虞，限定男子出境、出海，直到今年7月18日，男子欲搭船前往馬祖工作被阻，才被迫現身執行署辦理分期繳納。另還有一位來台就讀碩士班之港澳生，因溢領防疫補償金1.4萬元遭執行署追款後繳回。

新北分署表示，家住新北三重的30歲陳姓男子，2020年11月間自香港入境，本應依規定進行居家檢疫14天，不料辰男卻連續4天外出，4度違反居家檢疫規定，因此遭到新北市政府裁罰80萬元，並在去年2月移送執行署強制執行；惟因陳男名下無財產可強制執行，書記官多次前往其居住地催繳，也未見人影，詢問陳男家人，陳男家人更是兩手一攤，表示不知陳男在哪，也無電話可以聯繫。

由於陳男上演「神隱」戲碼，也無相關電話可以聯繫，新北分屬更發現陳男還將所辦門號交由女友使用，自己本身則無手機，就連女友要和陳男聯繫，都僅能靠臉書轉達，因此認定陳男「顯有逃匿之虞」，也立即在去年2月間限制陳男出境、出海，陳男遭限制後，儘管曾以電話表示願辦理分期繳納，卻始終未現身辦理。

直到今年7月18日，基隆商港安檢所發現陳男遭限制出境、出海，致電向執行所確認後，執行署便立即收到陳男來電，表示因為想搭船到馬祖營造廠工作，卻被限制出海，願意將所欠款項繳清，以此請求能夠解除出海限制，隨後也終於現身執行署，連同滯納的17筆交通違規罰鍰與1筆汽機車燃料使用費，合計81萬6000元，一併辦理分期繳納，當日先繳納 2000元，之後則每期繳納1.3萬元，並由陳母書立擔保書作保。

此外，還有1名30歲來台攻讀碩士的港澳生，其在2020年期間收到新北市府誤撥的防疫補償金額1.4萬元，被相關人員發現後要求繳回，但該生卻逾期未繳，整起案件因而轉送執行署強制執行，不過由於該生銀行也無存款而未果。執行署人員好不容易與該生聯繫上，並表示要將款項追回時，該生則回應由於經濟困難，希望能夠辦理分期繳納，更抱怨他依法向政府申請防疫補償金，政府審核後也發放了，卻又不知何故追回，向相關單位查詢後仍未獲得原因，既然政府認定他溢領，便怒在7月21日一口氣將1.4萬元一次繳回。