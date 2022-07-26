衰男撞好市多加油站安全島　「省3塊花3萬修」！1點遭網反酸三寶

▲中壢好市多加油站。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

一名陳姓男子昨（25）日發文指出，他開車駛出桃園市中壢區的好市多加油站，撞上外面的安全島，「便宜這三塊可能要花三萬」，更稱安全島上已有很多先前留下的擦撞痕跡，認為應該設置提醒，「以後不要來這裡加油了」，不過有網友認為，若不逆向行駛根本不會撞上。

陳男在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，加油站外的安全島完全沒有反光，晚上根本看不到，「我就是這樣撞上去的，油底殼今天要去檢查應該是在漏油了」，他也下車觀察該安全島，發現上頭有很多其他人擦撞過的痕跡，「沒有標線也沒有標誌，實在很不應該！」

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▲陳男撞上加油站前安全島。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



陳男指出，他為了省一些油錢到那加油，恐怕要花上三萬元的修車費用，也讓車上的孩子嚇一跳，「一直說以後不要來這裡加油了」，讓他相當不滿。

▲陳男發文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，多數網友則留言表示，「加油完出來要逆向行駛才有辦法撞上吧」、「......只能說真衰......我說安全島」、「可能開車習慣要改改，若是鬼切左轉，就容易尬到安全島，一般駕駛人都會先直行再左轉，中壢好市多加油站路都非常寬敞」、「去加了數十次從來沒撞過」、「安全島發揮了他該有的功能，辛苦了，安全島」。

不過也有人替原PO說話，「看這胎痕，應該不少車直接騎上去了」、「依規定這種駁坎不是應該要有醒目措施嗎」、「很多人撞過，均沒向加油站提醒。此回加油站應要有動作處理」，原PO後續則回應，「再次說明這裡在修路沒有任何的標線看不出來南北向！我只希望大家不要跟我一樣看錯了，我沒有說我一定對，也沒有要大家幫我聲援，我只是覺得大家要小心如此而已」。