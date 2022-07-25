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全聯、東華大學簽署合作備忘錄　共構「傳藝虛擬學院」

▲▼全聯善美的文化藝術基金會、國立東華大學簽訂合作備忘錄，未來將透過雙邊資源共享合作，發揚台灣傳統藝術深厚的文化底蘊、培育相關產業人才。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲全聯善美的文化藝術基金會、國立東華大學簽訂合作備忘錄，未來將透過雙邊資源共享合作，發揚台灣傳統藝術深厚的文化底蘊、培育相關產業人才。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

記者林育綾／綜合報導

全聯善美的文化藝術基金會、國立東華大學今（25）日簽訂合作備忘錄，未來將透過雙邊資源共享合作，舉辦各項藝術展演、文創商品行銷、三創主題體驗工作坊、成果展等活動，共同開發傳統藝術文創商品、創新創業課程，培育藝術文化永續能量。東華大學也將建置「傳藝虛擬學院」，進行人才培育和教育推廣。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，全聯致力於傳統文化維護，透過非營利基金會經營宜蘭傳藝園區，提升傳統藝術及健全環境發展。而此次與能東華大學合作，共同投入匯聚傳統文化能量，不僅為串聯東部文化藝術產業創新拋磚引玉，期待未來也能以「公私平台、利他共好、結伴經濟」的模式，邀請更多夥伴加入，讓藝術與社會共生共榮，創造更多動人的文化風景。

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東華大學校長趙涵㨗表示，文化代表一個國家的精神，從各式的文化藝術場域，就能展現一個國家的文化高度，而衍生的文化產業，則是能帶動經濟持續成長的一個重要關鍵；副校長馬遠榮認為，國立傳統藝術中心以ROT方式委由全聯善美的文化藝術基金會經營，數年間即已打造令人感動的傳統藝術中心，提供傳統技藝人才及藝術家們一個可實現夢想的舞台，著實展現執行力與文化創造力。

而藝術學院院長徐秀菊院長也提到，東華大學剛落成的藝術學院，擁有挑高9米、佔地74坪的展覽廳，以及國際級音樂廳，還有各式的工藝教室等，是文化推廣、藝術展策及跨域學習的最佳實踐場域，十分期盼未來能與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區密切交流、合作與相互學習。

▲▼全聯善美的文化藝術基金會、國立東華大學簽訂合作備忘錄，未來將透過雙邊資源共享合作，發揚台灣傳統藝術深厚的文化底蘊、培育相關產業人才。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲▼全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡、東華大學校長趙涵㨗，簽署合作備忘錄，未來將共構傳藝虛擬學院。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

▲▼全聯善美的文化藝術基金會、國立東華大學簽訂合作備忘錄，未來將透過雙邊資源共享合作，發揚台灣傳統藝術深厚的文化底蘊、培育相關產業人才。（圖／全聯善美的文化藝術基金會）

此合作備忘錄涵蓋多個面向，包括共同於雙方場域舉辦各項藝術展演、文創商品行銷、三創主題體驗之課程、工作坊、成果展與活動；共同開發傳統藝術文創商品、創新創業課程。透過雙方協力發揚傳統藝術文化永續經營的機會，推廣傳統藝術、技藝、與文創產生不同新面貌，發揚台灣傳統藝術深厚的文化底蘊、培育相關產業人才。

其中宜蘭傳藝園區將提供學生實習場域，舉辦文創商品、創客工坊相關之教學及創作，未來共同辦理特展示規劃及特展、移展等事項。而東華大學建置「傳藝虛擬學院」，進行傳藝人才的培育和教育推廣，拓展多元的學習實踐體驗，永續發展藝術文化創新產業。

今日合作備忘錄的簽署儀式，由全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡、副執行長張曉怡、東華大學校長趙涵㨗、副校長馬遠榮、藝術學院院長徐秀菊出席，以「三創課程、展演場域、文創創業、實習學程、虛擬學院」五大主軸內容，希冀能夠將國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區打造成為文化工藝的教育傳承基地。

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