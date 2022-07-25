8小時環繞演出！賴聲川《如夢之夢》相隔17年再現　超強卡司曝光

▲8小時的傳奇戲劇，環繞式舞台，台灣劇場最高成就代表作之一《如夢之夢》再度登上舞台。（圖／國家兩廳院）

記者林育綾／台北報導

8小時的傳奇戲劇，環繞式舞台，觀眾席直接坐在中央，如同一場龐大的人生旅行！賴聲川導演製作《如夢之夢》可說是「台灣劇場最高成就」代表作之一，也是最難登台演出的戲；如今闊別17年，再度於12月27日～1月7日在台北國家戲劇院演出，更找來莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、張本渝⋯等30多位優秀演員，聯合詮釋上百個角色！

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▲《如夢之夢》再度登上舞台，找來莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、張本渝⋯等30多位優秀演員，聯合詮釋上百個角色。（圖／國家兩廳院）

《如夢之夢》除了長達8小時，演出形式也十分特別，顛覆一般觀戲經驗，主要觀眾席在舞台中央「蓮花池」的概念中，而演員在360度「環形劇場」圍繞著蓮花池演出，是一場讓演出者、觀眾同時在劇場中「看見自己」的旅程。

無論是內容的深度和廣度、特殊演出形式、舞台設計、演出時間長度、動用的演員人數，還是引人省思的迴響，都讓這齣戲成為各界不斷討論的焦點；不過在製作上，確實也有許多的難題和挑戰，使得《如夢之夢》很少能得到登台演出的機會。

▲賴聲川說明《如夢之夢》為何長達8小時。（圖／國家兩廳院）

賴聲川提到，這齣戲從一開始就非常瘋狂、不可思議，當他故事寫一半時，就發現需要3個半小時，而且自覺「不可能砍戲」，後來需要整整8小時，劇場當年對他說「只要讓觀眾有捷運回家就好」，他則想，如果住淡水的人要晚上10點半搭上捷運，從晚上開演絕對來不及，因此提出「那可不可以從下午就開始演？」

《如夢之夢》成為台灣劇場「驚人創意與深度」的見證，2000年在台北首演後，後來也在世界各地如巴黎、香港、新加波、中國大陸巡迴，不過因為「太難了」，每次製作都覺得「可能會是最後一次」；直到2013年才在台北第二次演出。

今年獲得兩廳院的支持，讓作品睽違17年再次回到台北，賴聲川表示非常感謝，也很幸運，同時說這是由台北出發的戲，所以這次會把戲的感覺更拉回台北，期望在疫情之下，這場戲能成為給台北最好的禮物。

▲《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式，整齣戲像一次龐大的旅行。（圖／國家兩廳院）

至於為何長達8小時？賴聲川說明，在這故事裡，有人做了一個夢，而夢裡有人說了一個故事，但是當我們要真正瞭解一個人時，也要透過另一個人才能瞭解。這齣戲關於生命，讓很多人能從中看見自己的人生，雖然8小時，但中間有3次休息時間，還包括晚餐時間，總共2小時休息，所以其實相當人性，也很容易投入，看完還會覺得「時間怎麼過這麼快！」看這齣戲之前也不必做任何準備，過往還有粉絲10刷，因此期望觀眾不會被時間嚇到退卻。

▲▼無論是演員或觀眾，都能在《如夢之夢》看見自己的人生。（圖／國家兩廳院）

《如夢之夢》主題環繞著生命的追尋及人生帶來的重複生命模式，整齣戲像一次龐大的旅行，從主角的生命末端開始，從二十世紀末到二十世紀初，從亞洲到歐洲，從生到死，從痛苦到解脫的可能性，超然的智慧和創新使其成為一個文化事件，極具挑戰性，且令人回味無窮。此次很多演員當年看了都驚豔說，「這輩子一定要上台演一次《如夢之夢》！」

《如夢之夢》被稱為華人戲劇中的重大里程碑，將在今年 12月27日～2023年1月7日於台北國家戲劇院登場，由兩廳院、表演工作坊共同主辦，卡司多達30位劇場實力派演員，包括莫子儀、蕭艾、屈中恆、簡嫚書、徐堰鈴、樊光耀、張本渝⋯等，聯合演出上百個角色。

▲《如夢之夢》卡司多達30位劇場實力派演員，包括莫子儀、蕭艾、屈中恆、簡嫚書、徐堰鈴、樊光耀、張本渝⋯等。（圖／國家兩廳院）