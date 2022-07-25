快訊／羅友志宣布參選市議員　前內政部長李鴻源接任顧問





▲名嘴羅友志（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

九合一大選於11月26日舉行，名嘴羅友志今（25）日宣布參選市議員，明日將召開記者會公布選區，前內政部長李鴻源則接任議題顧問。據了解，羅友志目前戶籍設在新北市土城。

羅友志表示，今年選舉是史上最淺碟的一次選舉，從縣市長候選人到縣市議員，空洞的選舉文宣充斥大街小巷，網紅式精美卻無腦的圖文濫竽充數，花拳繡腿就想騙選票謀個一官半職，真是台灣民主選舉史上最荒唐的一個時代。



羅友志說，六都各黨候選人機關算盡，就是沒有選民的位置。民進黨台北市長參選人陳時中跟萬華民眾道歉，卻把萬華人當道具毫無誠意；國民黨參選人蔣萬安除了空洞的住宅政策、寵物友善城市，真正的內涵卻不堪一擊。無黨籍的黃珊珊不自知曲高和寡，終日以柯文哲政策捍衛者自居，副市長的經歷，完全無助政策議題的突出性，讓人失望。台北市首善之區如此，其餘五都各縣亦然。



羅友志表示，各區縣市議員候選人，動輒「X家軍」、「X人馬」攀親帶故的關係滿天飛，就是不見屬於自己的論述跟「為何而戰」，更沒有關心民眾的議題論述。缺乏靈魂的宣傳方式，讓人不禁擔心：「這就是未來要服務民眾的民意代表嗎？」



因此羅宣布，他將趕在7月25日，選罷法四個月的「戶籍規定」期限截止前，宣布參加2022九合一大選，並於明日公布參加地區以及團隊，並與羅智強合體，邀請「前內政部長李鴻源」擔任議題顧問，主動提出當前台灣最重要以及必須面對的各項議題，要求參選人正面公開回應。