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陸多省新生兒數創新低！最早明年恐出現「人口負增長」

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲大陸多省新生兒數創新低。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸29省近期公布了2021年出生人口數據，其中有多個省份都創下數十年來的新低，包含湖南、河南，以及江西等。據聯合國《世界人口展望2022》報告，大陸最早可能在2023年出現人口負增長。

目前已經公布2021年出生人口數據的29個省份中，出生人口最多的10個省份是廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州，其中，只有前6個省份出生人口超過50萬；僅有廣東的出生人口超過100萬。

從各省數據來看，多個省份2021年出生人口創下了數十年來的新低。湖南2021年出生人口為近60年來首次低於50萬人;人口大省河南的出生人口自1978年以來首次低於80萬人;江西出生人口自上世紀50年代以來首次低於40萬人。

例如，山東2021年出生人口比2017年（全年出生人口為174.98萬人）下降了57.1%；河南2021年出生人口比2017年（全年出生人口140.13萬）下降了43.4%；湖南2021年出生人口比2017年（全年出生人口90.8萬人）下降了47.9%；江西2021年出生人口比2017年（全年出生人口63.5萬人）下降了40.6%。

▲▼寶寶,嬰兒,腳（圖／CFP）

另外，根據大陸國家衛健委發表的《2021年我國衛生健康事業發展統計公報》，2021年出生人口1062萬人，其中二孩佔比為41.4%，三孩及以上佔比為14.5%。對比2020年的數據，出生人口下降約138萬人。

根據《第一財經》報導，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授分析，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏。出生人口持續下降，有多方面因素，首先就是育齡婦女數量減少，尤其是有資格當媽媽的人在逐漸減少。同時，婚育年齡推遲、婚育成本上升導致出生意願下降。此外，新冠疫情的影響也十分明顯。

《健康時報》報導，中國人口學會副會長、北京大學社會學系教授陸傑華認為，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果，首先，生育旺盛期育齡婦女規模和比例下降，目前來看，生育高峰期的這部分女性數量在減少，比例也在下降；第二，年輕人婚育觀念轉變，今天的80後、90後普遍認為，結婚生子不是必選項，而是一種任選項；第三，生育、養育、教育等一系列生活成本增加了生育顧慮。

陸傑華還說，目前來看，人口增長想迎來轉折點的難度較大，如果想要平緩出生人口下降趨勢，關鍵還是在於生育率的提升，「這是要下大力氣的，提振生育水平一定要標本兼治，例如育兒津貼、托幼服務等等都要跟上，而且配套措施要循序漸進，不能是跳躍性的。」

陸傑華也強調，生育率下降是一個世界性趨勢，並不是一國的問題，要客觀看待生育率下降對社會經濟的影響，既不盲目樂觀，也不過於悲觀，「如何利用人口結構的變化來推進社會經濟的發展是我們需要應對的最新議題。」

根據聯合國發表的《世界人口展望2022》報告，中國大陸最早可能在2023年出現人口負增長，60歲以上人口數量在2024年達到20.53%。

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