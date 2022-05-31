新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！他嘆：剩2條路　釣出一票苦主

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多爸媽喜歡給小孩以生僻字取名，除了富有特殊寓意，也不容易撞名。就有網友表示，幫新生兒取名「莯」字；但在報戶口時，因為系統找不到這個字，現場翻字典也查不到而被打槍，最後承辦人員無奈給了兩條路，讓他們不禁苦惱。

網友在「爆系知識家」提到，幫新生兒取名「莯」字，結果去戶政事務所報戶口時，戶政人員說系統沒有這個字，他們的四本字典也翻不到。

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後來，承辦人員無奈給出兩個選擇，一是請他們直接取別的名字，再不然就是帶「有莯字」的實體字典過去，讓他們能影印下來，但不接受照相翻拍或網路字典。

在無解之餘，他連忙求問廣大網友，「有網友說他們家小孩是這個字報戶口的，請問知識家們，哪本實體字典有這個字？」

▲莯唸音為「ㄇㄨˋ」。（圖／翻攝自爆系知識家）

對此，網友們紛紛回應，「選生僻字只會搞死自己」、「為什麼要幫小孩找麻煩？後續信件、考試遇到問題怎麼辦？小孩還要特別花時間去處理，而且老師、同學、同事第一次都還可能會叫錯名字，還要花時間解釋」、「其實真的不建議幫小孩取異體字、生僻字，通常面臨到的就是機關單位不會唸，一直到老師、同學、同事、主管，小孩會面臨到很多尷尬的場面，然後收到的帳單、通知，都會是一些破碎的字，感覺人生一開始就有顆大石頭壓著」、「敬告父母取名，勿用罕見字，將困擾兒女一輩子」；但有家長則表示，「我家小孩就叫莯軒，沒有問題的。」

PO文也釣出苦主，感嘆「我的名字就是生僻字，老師點名永遠會點到你，問你名字怎麼唸，同學不一定記得你叫什麼，但是絕對會幫你取綽號，字典找得到，但是筆劃超多超難寫」、「我名字有個桓字，每次都被念成朱學恒的恒，從小解釋到大」、「我懂這種感覺，常常被叫錯名字，聽我一句勸，放過這孩子吧！罕見字真的很困擾」。

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