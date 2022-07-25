澎湖發生街頭打人事件　警方10人合力壓制將人帶回

▲情緒失控男子以手揮向處理員警，警方立即以噴灑辣椒水並強力將其壓制 。（圖／記者陳洋攝）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣24日下午發生一起疑似行車糾紛造成的鬥毆事件，但施暴的一方完全不理會警方制止，仍持續咆哮，最後被10名警方聯合壓制，將人帶回派出所。

這一起事故發生在馬公市市中心的民生路，一名騎著機車的中年大叔不知何故攔下同樣騎機車的年輕小伙，先是辱罵後直接出拳打人，年輕小伙忙著閃躲，路人看了也趕快報警，沒想到警方來了，中年大叔還沒有停手的意思。

目擊者說，他看到警方趕到現場，中年大叔還對著警方辱罵，還說他車廂裡有衝鋒槍，警方見好言相勸無果，只好強力壓制。

另一目擊者說，他看到這中年人猛打年輕人，他還幫忙勸架，請他大人有大量，這中年人停手後，誰知道一轉身又接著打，實在不知道他為何要這樣動手。

馬公分局調查指出，高姓民眾（約50歲）騎乘機車，下午4時30分許行經馬公市民生、文化路口與許姓民眾發生行車糾紛，並出手毆打許民。警方獲報後立即派遣線上快打警力到現場，過程中高嫌不聽警方勸阻，又情緒失控攻擊員警，警方立即噴灑辣椒水強力壓制。

▲情緒失控男子以手揮向處理員警，警方立即以噴灑辣椒水並強力將其壓制 。（圖／民眾提供）

這起事故在警方到場後，打人的中年大叔完全不受控制，逼得警方只好10人通通圍上，甚至動用警棍攻擊大叔小腿，才逼迫他倒下受制。



警方表示，高嫌前因衝突有受傷情事，所以先行將其他戒護送醫，診治無礙後，帶返啟明所釐清案情，並完成筆錄製作，全案以涉嫌妨害公務罪、傷害罪現行犯移送澎湖地檢署偵辦。