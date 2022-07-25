唐山暴行真相至今不明　大陸公安部掛保證：一定會徹底查清全案

▲唐山燒烤店打人案引爆民憤。（圖／翻攝抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山燒烤店打人案事發一個多月，至今仍沒有公布4名受害者近況。唐山官方高調舉行的「雷霆行動」，待落幕時也沒有看到任何重大成果。雖然各官方和媒體都急滅火，卻始終壓不下大陸網友的怒氣。大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義25日回應此事表示，「請大家相信，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。」

就河北唐山燒烤店打人事件，公安部刑事偵查局局長劉忠義在今天（25日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會上，做出了正面回應。

他表示，唐山燒烤店打人事件引發社會廣泛關注，造成惡劣的社會影響，公安部高度重視，第一時間派出工作組，並從全國抽調專家赴一線指導案件偵辦。目前案件偵辦進展順利，具體情況會向社會公布。

劉忠義說，「我們充分理解全社會對於案件偵辦工作的高度關注，正因為如此，專案組對涉及的每一條違法犯罪線索均全力以赴地開展偵查調查，務求事實清楚，證據確鑿。請大家相信，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。」

劉忠義進一步指出，針對人民群眾反映強烈的掃黑除惡和治安整治方面的問題，近期，公安部部署全國公安機關開展夏季治安打擊整治「百日行動」，這是任務所需、形勢所需、群眾所需，依法嚴厲打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，切實讓人民群眾感到安全觸手可及，保障就在身邊，「我們堅持依法嚴打方針，既要快破大案，也要多破小案，既要打出聲威，也要治出成效。」

他透露，截至目前，夏季治安打擊整治「百日行動」中，刑偵部門共破各類刑事案件4.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.2萬名，有力維護了社會治安大局穩定。

劉忠義還強調，公安部還將按照黨中央部署要求，繼續常態化開展掃黑除惡鬥爭，公安部黨委研究出台了《公安部關於常態化開展掃黑除惡鬥爭的意見》，全面總結固化專項鬥爭經驗做法，完善工作機制，針對黑惡犯罪的新情況，部署全國公安機關開展一系列專項行動，重點打擊「村霸」、「沙霸」、「礦霸」等傳統領域黑惡犯罪，依法嚴懲「套路貸」、「裸聊」敲詐等利用網路實施的黑惡犯罪活動。深入開展追捕黑惡犯罪在逃人員的緝捕「漏網之魚」行動。自掃黑除惡常態化開展以來，公安機關共打掉涉黑組織249個，惡勢力犯罪集團1486個，抓獲犯罪嫌疑人2.2萬名。