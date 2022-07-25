　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

唐山暴行真相至今不明　大陸公安部掛保證：一定會徹底查清全案

▲▼ 唐山惡男毆打女性事件 。（圖／翻攝抖音）

▲唐山燒烤店打人案引爆民憤。（圖／翻攝抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山燒烤店打人案事發一個多月，至今仍沒有公布4名受害者近況。唐山官方高調舉行的「雷霆行動」，待落幕時也沒有看到任何重大成果。雖然各官方和媒體都急滅火，卻始終壓不下大陸網友的怒氣。大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義25日回應此事表示，「請大家相信，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。」

就河北唐山燒烤店打人事件，公安部刑事偵查局局長劉忠義在今天（25日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會上，做出了正面回應。

他表示，唐山燒烤店打人事件引發社會廣泛關注，造成惡劣的社會影響，公安部高度重視，第一時間派出工作組，並從全國抽調專家赴一線指導案件偵辦。目前案件偵辦進展順利，具體情況會向社會公布。

劉忠義說，「我們充分理解全社會對於案件偵辦工作的高度關注，正因為如此，專案組對涉及的每一條違法犯罪線索均全力以赴地開展偵查調查，務求事實清楚，證據確鑿。請大家相信，公安機關一定會徹底查清全案，依法嚴懲犯罪。」

劉忠義進一步指出，針對人民群眾反映強烈的掃黑除惡和治安整治方面的問題，近期，公安部部署全國公安機關開展夏季治安打擊整治「百日行動」，這是任務所需、形勢所需、群眾所需，依法嚴厲打擊整治群眾反映強烈的突出違法犯罪，切實讓人民群眾感到安全觸手可及，保障就在身邊，「我們堅持依法嚴打方針，既要快破大案，也要多破小案，既要打出聲威，也要治出成效。」

他透露，截至目前，夏季治安打擊整治「百日行動」中，刑偵部門共破各類刑事案件4.9萬起，抓獲犯罪嫌疑人7.2萬名，有力維護了社會治安大局穩定。

劉忠義還強調，公安部還將按照黨中央部署要求，繼續常態化開展掃黑除惡鬥爭，公安部黨委研究出台了《公安部關於常態化開展掃黑除惡鬥爭的意見》，全面總結固化專項鬥爭經驗做法，完善工作機制，針對黑惡犯罪的新情況，部署全國公安機關開展一系列專項行動，重點打擊「村霸」、「沙霸」、「礦霸」等傳統領域黑惡犯罪，依法嚴懲「套路貸」、「裸聊」敲詐等利用網路實施的黑惡犯罪活動。深入開展追捕黑惡犯罪在逃人員的緝捕「漏網之魚」行動。自掃黑除惡常態化開展以來，公安機關共打掉涉黑組織249個，惡勢力犯罪集團1486個，抓獲犯罪嫌疑人2.2萬名。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
快訊／江宏傑開撕福原愛首露面！ 「家人行蹤仍成謎」說話了
快訊／出了殯儀館就被撞！夫妻捻香遇劫　對撞砂石車雙亡
畫面曝光！7歲童「下棋速度太快」惹到AI　手指當場被機器人打
快訊／統一發票5、6月中獎號碼出爐　特別獎號「4643847
快訊／空襲警報響了！萬安演習首採「離車疏散」　違者最高罰15
救林志穎若出事會被告死？　醫遭罵爆「怒揭最大兇手」：害社會變
趙正平成股海受災戶　「真的守不住」求吳宗憲借500萬
快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師
父子買滷味被喊「緊造」！槍手朝老闆頭轟2槍　離開前再補1槍
追2疑點！砲管壓死新兵疑遭「軍中霸凌」　父母忍悲同意解剖　
土城4隻「大眼巨獸」闖民宅悠閒吃草　住戶驚呆以為迷你馬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

唐山暴行真相至今不明　大陸公安部掛保證：一定會徹底查清全案

最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

急降溫「中日情結」　陸官媒定調：這是吳啊萍個人行為

江西賓館被指擬辦「日本夏日祭」遭出征…網轟漢奸　官方介入調查

陸前電商龍頭「易趣網」將關閉　模仿eBay起家後被阿里巴巴打趴

問天實驗艙成功對接天和核心艙！　大陸太空站升級成「大戶型」

27歲「娃娃臉」男像7歲！找工作碰壁…急喊：家有中風老父要養

「惡夢鬼纏身」才供奉侵華戰犯　吳啊萍：特別想所有人懺悔　

奧客堅持點5分熟牛排！「肉有血絲」竟怒告餐廳索賠9萬：這是生肉

新娘主動提議「聘金還房貸」！丈夫一句話讓她看清：相親認識的

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

唐山暴行真相至今不明　大陸公安部掛保證：一定會徹底查清全案

最複雜村名！北京「爨底下村」第1個字怎麼唸...就難倒眾人

急降溫「中日情結」　陸官媒定調：這是吳啊萍個人行為

江西賓館被指擬辦「日本夏日祭」遭出征…網轟漢奸　官方介入調查

陸前電商龍頭「易趣網」將關閉　模仿eBay起家後被阿里巴巴打趴

問天實驗艙成功對接天和核心艙！　大陸太空站升級成「大戶型」

27歲「娃娃臉」男像7歲！找工作碰壁…急喊：家有中風老父要養

「惡夢鬼纏身」才供奉侵華戰犯　吳啊萍：特別想所有人懺悔　

奧客堅持點5分熟牛排！「肉有血絲」竟怒告餐廳索賠9萬：這是生肉

新娘主動提議「聘金還房貸」！丈夫一句話讓她看清：相親認識的

LIVE／林志穎清醒第2天「弟現身曝最新病況」！　準備顏面重建救帥臉

黃雨欣帶女兒「撿到劇毒果實」！本想當玩具　路人驚恐：妳不知道嗎

74歲雷洪開啟事業第二春！　甜摟「絕美小女兒」網誇：是女神

Janet「驗孕棒兩條線」想給媽驚喜　醫生照超音波驚：沒心跳了！

快訊／出了殯儀館就被撞！屏東夫妻捻香遇劫　對撞砂石車雙亡

貨櫃三雄跌逾2%、台積電跌3.5元失守500！　台股小跌13點收在14936

4個月白頸狐猴「體重100➝1300g」見同伴狂躲　媽離驅好奇群猴

舅媽嫌她長得醜「難怪單親沒人要」　家人竟勸要體諒：只是開玩笑

里程碑！長濱漁港西碼頭、新港區漁會水產品加工廠今啟用

林口停車場地下室槍響！淡水勇警遭開轟　車手首腦下場曝光

大陸熱門新聞

邊走邊喝！少年「珍珠卡氣管」身亡

新娘提議聘金還房貸！丈夫一句話讓她看清

醉女狂喊「想要渣男」！4閨蜜找人撿屍

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

20歲小資女工作16個月　偷走公司2375萬

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

奧客堅持點5分熟牛排！一見肉有血絲竟索賠9萬

10歲男童玩懸空橋墜谷　爸抓不住崩潰痛哭

壯男爽灌冰紅茶「吐血1000c.c.」差點死掉

27歲「娃娃臉」男像7歲…找工作到處碰壁

陸2歲女童長菜花　被網紅醫揭發！

吳啊萍挑起「中日情結」　陸官媒降溫

吳啊萍找到了！　稱「鬼纏身」才供奉侵華戰犯

最複雜村名！「爨底下村」第1個字就難倒眾人

更多熱門

相關新聞

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

澎湖火爆男街頭狂揍騎士　10警合力噴辣椒水制伏

澎湖今天下午發生一起疑似行車糾紛造成的鬥毆事件，但打人的一方完全不理會警方制止，還持續咆哮，最後被10名警方聯合壓制，將人帶回派出所。

唐山再現女子被打事件　官方維穩急降熱搜

唐山再現女子被打事件　官方維穩急降熱搜

唐山打女案主嫌母親疑公安高層　本尊否認：我生不出他

唐山打女案主嫌母親疑公安高層　本尊否認：我生不出他

刺青男隨機攻擊妙齡女　3小時朝人吐口水

刺青男隨機攻擊妙齡女　3小時朝人吐口水

確診女遭病友猛踹砸頭　醫院冷處理惹眾怒

確診女遭病友猛踹砸頭　醫院冷處理惹眾怒

關鍵字：

唐山打人公安部劉忠義

讀者迴響

熱門新聞

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面