桃園集合式住宅住戶達成共識　主動申請公告全社區為無菸環境

▲桃園市截至上月底止共有2866處禁菸環境。（圖／桃園市政府衛生局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市為逐步擴大無菸環境，累計至上月底共有2,866處，包括新增356處公車候車亭、1,858處連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊公告為全面禁菸場所，民眾肯定無菸環境的改善；除了市府興建興社會宅外，特殊的是位於於桃園區的1處私有集合式住宅，也經住戶達成共識，主動申請公告全社區為無菸環境。

▲▼其中讓人很意外的點是八德一號社會宅、八德二號社會宅為全面禁菸場所。（圖／桃園市政府衛生局提供）

桃園市政府衛生局表示，去年接獲民眾檢舉菸害案件563件，經衛生局實地稽查發現，場所有138件(24%)是集合式住宅，比例最高，因集合住宅非屬菸害防制法規範之禁菸場所，衛生局建議，社區住戶可向大樓管理委員會反應，將禁菸列入規約，也可透過社區居民達成共識後，依菸害防制法向衛生局申請指定公告為禁菸區域，例如就有桃園區的「福昌禾硯」集合式住宅，即在全住戶同意下，主動申請公告全社區為無菸環境。另外，今年將陸續公告八德一號社會宅、八德二號社會宅為全面禁菸場所，希望透過市府與民間單位共同努力，將更多的場域納入禁菸區域，維護市民身心健康。

衛生局指出，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，桃園市計有274家戒菸服務合約醫事機構，提供專業的戒菸治療與衛教，另外也有免付費戒菸專線0800-636363，提供便利且專業的戒菸諮詢服務；另自今年7月1日啟動「LDCT肺癌篩檢計畫」，針對重度吸菸者及具肺癌家族史2類族群，提供每2年1次低劑量肺部電腦斷層(LDCT)檢查，只要花費一點時間，就可以讓全家人獲得滿滿的健康。本市將持續致力於營造無菸健康環境，守護全桃園市民的健康。