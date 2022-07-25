快訊／「度假打工」等6類外國人來台今開放　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/25）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。放寬六類外籍人士來台今日上路，事由包含：志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等，可以申請特別入境許可來台；相關規定不適用於大陸與港澳人士。放寬首日有多少人入境？下午記者會有望說明。

外交部領事事務局副局長周中興19日出席疫情記者會表示，在政府穩健、逐步開放邊境的政策下，指揮中心經綜合評估國內疫情、防疫及醫療能量因素後，為了促進經濟社會發展及國際上必要交流，預定在7/25開始開放6類外籍人士入境。

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周中興特別說明度假打工部分，並不是指單純的觀光，是有限定特定對象，為與我國訂有度假打工、青年交流協定，相關條件包含年齡限制、每人一輩子只有一次度假打工機會，需要符合才能向住外館提出度假打工並申請入境許可。

周中興表示，與我國簽訂度假打工有17國，絕大多數都已經允許我國青年用度假打工機制前往該國，基於平等互惠考量，才把打工度假列入放寬開放外籍人士事由。

周中興強調，邊境管制相關策略一定要循序漸進、穩健踏實，指揮中心會按照疫情變化隨時滾動檢討，隨時調整開放政策，提醒民眾盡速完成疫苗接種，持續做好個人防護及配合防疫檢疫規範，以維護國內社區安全。

此外，猴痘疫情5月爆發以來，全球已累積多起病例，台灣也有2例境外移入。隨著受影響國家增多，世界衛生組織（WHO）7月23日宣布宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），疾管署除將猴痘列為第二類法定傳染病外，也將依專家建議規劃採購/儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高之MVA-BN疫苗，並研訂猴痘檢驗之實驗室操作標準流程、進行檢驗網絡佈建。下午指揮中心有望說明近一步規劃。