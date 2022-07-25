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大陸 大陸焦點 特派現場

奧客堅持點5分熟牛排！「肉有血絲」竟怒告餐廳索賠9萬：這是生肉

▲▼牛,牛肉,牛排。（圖／Pixabay）

▲奧客點牛排見有血絲竟要求賠償。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

上海鐵路法院近日審理了一件因一塊五分熟牛排引起糾紛的案件，引起廣大網友熱議。當地一名奧客去餐廳用餐，堅持點一份5分熟牛排，結果上菜後，看到牛排帶有血絲，要求餐廳免單但遭拒，之後竟然向法院提告，要求餐廳賠償2.11萬元人民幣（約新台幣9.31萬元）。

據《新民晚報》報導，2022年1月，吳姓男子與朋友去餐廳用餐，點了多個餐點合計花2110元人民幣，其中包含一份單價1688元的「澳洲M6+T骨牛排」，點餐時吳男要求5分熟。

餐廳工作人員詢問吳男，是否按中國人習慣食用7分熟牛排，但吳男仍堅持要5分熟牛排。

菜品上齊後，吳男在食用牛排的過程中，認為牛排帶有血絲生肉，要求餐廳免單，但遭拒。吳男遂支付了餐費，並將剩餘牛排打包後與朋友離開。

事後，吳男向法院起訴，認為涉案牛排有部分為完全生肉，不滿足可食用標準，違反了食品安全法，請求法院判決該餐飲公司支付價款10倍的懲罰金2.11萬元。

法院經審理認為，西餐牛排熟度一般分為近生、1分熟、3分熟、5分熟、7分熟和全熟六個等級，在餐廳工作人員已提示說明的前提下，食客仍堅持選擇5分熟的牛排，其應當對食物狀態有所預期。

法院認為，其要求賠償行為，既不符合消費常理，也不符合法律規定，法院難以支持。

故吳男要求被告支付價款10倍的懲罰金的訴請缺乏事實與法律依據，法院不予支持，遂判決駁回了吳男的訴訟請求。

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