牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

▲玉米湯濃到變固體？牛排店外送湯竟把「紙杯防水膜」熔掉了。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一位潘姓女子日前向知名連鎖餐廳「赤鬼牛排」訂外送，不料其中一項餐點玉米濃湯「濃到連湯匙都戳不下去」，檢查後發現是紙杯內的防水塑膠膜脫落，質疑店家食安有問題。台中衛生局知情後介入調查，抽驗店家裝湯的紙杯，將檢驗耐熱、溶出試驗是否合格，視檢驗結果依法辦理。

潘女爆料，她日前透過外送平台，向赤鬼牛排訂外送，收到餐點後準備享用玉米濃湯時，想說先用湯匙攪拌散熱，不料卻發現湯「濃到連湯匙都戳不下去」，仔細檢查後驚訝地發現，原來是紙杯內的防水塑膠膜脫落，整個泡在湯裡，嚇得她完全不敢喝，並立刻向店家反應，質疑店家有食安問題，讓客人把塑化劑喝下肚。

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根據《東森新聞》報導，許多民眾看了影片後訝異說，「我不會喝唉，我會覺得會有毒」、「這個就不要了吧，直接丟了」、「我應該不會吃，怕有一些髒東西跑進去，擔心造成身體什麼負擔」、「如果膜有什麼安全疑慮的話，我就會選擇不吃」、「真的非常的恐怖，不小心吃下肚的話，可能會對身體有不良的影響」。

針對民眾投訴，業者表示，店內使用的玉米湯杯都是耐95度高溫的材質，而且也有通過SGS檢驗，懷疑是當時的杯口封膜過於密合，導致撕開時連同內層一起脫落，後續將與客人協商賠償，同時更換新款的湯杯，舊款湯杯交由台中衛生局抽驗調查。

台中衛生局食安處秘書蔡文哲表示，食安處目前已派人前往該店稽查，雖然業者有出示製造商送驗的檢驗報告，仍會抽驗有疑慮的玉米濃湯湯杯，檢驗耐熱溫度及溶出試驗是否合格，再視結果依法辦理。

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