　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

▲▼紙杯、手搖杯、湯杯（圖／記者趙蔡州攝）

▲玉米湯濃到變固體？牛排店外送湯竟把「紙杯防水膜」熔掉了。（圖／記者趙蔡州攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一位潘姓女子日前向知名連鎖餐廳「赤鬼牛排」訂外送，不料其中一項餐點玉米濃湯「濃到連湯匙都戳不下去」，檢查後發現是紙杯內的防水塑膠膜脫落，質疑店家食安有問題。台中衛生局知情後介入調查，抽驗店家裝湯的紙杯，將檢驗耐熱、溶出試驗是否合格，視檢驗結果依法辦理。

潘女爆料，她日前透過外送平台，向赤鬼牛排訂外送，收到餐點後準備享用玉米濃湯時，想說先用湯匙攪拌散熱，不料卻發現湯「濃到連湯匙都戳不下去」，仔細檢查後驚訝地發現，原來是紙杯內的防水塑膠膜脫落，整個泡在湯裡，嚇得她完全不敢喝，並立刻向店家反應，質疑店家有食安問題，讓客人把塑化劑喝下肚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《東森新聞》報導，許多民眾看了影片後訝異說，「我不會喝唉，我會覺得會有毒」、「這個就不要了吧，直接丟了」、「我應該不會吃，怕有一些髒東西跑進去，擔心造成身體什麼負擔」、「如果膜有什麼安全疑慮的話，我就會選擇不吃」、「真的非常的恐怖，不小心吃下肚的話，可能會對身體有不良的影響」。

針對民眾投訴，業者表示，店內使用的玉米湯杯都是耐95度高溫的材質，而且也有通過SGS檢驗，懷疑是當時的杯口封膜過於密合，導致撕開時連同內層一起脫落，後續將與客人協商賠償，同時更換新款的湯杯，舊款湯杯交由台中衛生局抽驗調查。

台中衛生局食安處秘書蔡文哲表示，食安處目前已派人前往該店稽查，雖然業者有出示製造商送驗的檢驗報告，仍會抽驗有疑慮的玉米濃湯湯杯，檢驗耐熱溫度及溶出試驗是否合格，再視結果依法辦理。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／救浄值！潤泰新、潤泰全擬不動產價值重估 避下市危機
「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了
快訊／丟丟妹直播澄清「4萬人在線」　霸氣喊話：我不是吃素的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

28K北漂女嘆「買飲料都奢侈」！過來人曝生存月薪：才能像正常人

牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

大暑過後4星座「財運超旺」！短期出現「大財」將成暴發戶

第4劑下修至50歲！台大醫曝「4類人」快打：其他人可等次世代疫苗

珍奶輸了！外國正妹喝「神級飲品」秒著迷　網嗅商機：將走向全球

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

台鐵700型區間車故障「顧路」！南港到基隆停駛　旅客被迫換車

「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

國道開輔助系統沒看路　未踩剎高速衝撞緩撞車

疑開太慢！轎車小巷被閃燈　聽長按喇叭暴怒動手引熱議

AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

28K北漂女嘆「買飲料都奢侈」！過來人曝生存月薪：才能像正常人

牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

大暑過後4星座「財運超旺」！短期出現「大財」將成暴發戶

第4劑下修至50歲！台大醫曝「4類人」快打：其他人可等次世代疫苗

珍奶輸了！外國正妹喝「神級飲品」秒著迷　網嗅商機：將走向全球

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

台鐵700型區間車故障「顧路」！南港到基隆停駛　旅客被迫換車

「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

妻涉毒品案　善化分局員警涉嫌知情不報送辦

退租房客遺留最扯物品　他曝「冰箱藏屍」奇葩經歷驚呆網：太噁了

柯王CP真愛破局！柯文哲曝「禮物收回」真相：王世堅越送越小

AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

必追低調爆笑番《愛在征服世界後》　看無腦肌肉男戀上純情暴力反派

烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

柯文哲2024一定會選！不讓民進黨太容易：要它多花點錢

你是什麼風格的人？IG個人檔案介紹藏玄機

長達15年連載　《花牌情緣》8月刊登最終回...熱血歌牌將劃下句點

喊話中華男籃「徵召改邀請」　楊敬敏盼國手們勇於扛責

恐怖落地畫面曝！情侶為躲警查緝　墜7樓「女慘死男斷腿」

生活熱門新聞

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

台大醫曝3類人快打第4劑　其他人可等次世代

12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」

褲子買小了！她跑好市多「1舉動」尪嚇瘋

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

有急事找你「老闆現身」　詐騙被嚇歪！5萬人笑噴

抗議陳時中　網：連問一句都不行

大暑過後4星座財運超旺！第四名將成暴發戶

雙公務員只存2000萬！兒酸爸媽很廢掀怒

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

更多熱門

相關新聞

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

知名餐廳「西堤牛排」深受老饕喜愛，就有網友今天要到西堤聚餐，於是前晚發文求問，內行們都點什麼？有趣的是，鄉民們最愛的並不是牛排，而是一面倒大推這道主餐。

餐盒外帶自取牛排海鮮裝到滿

餐盒外帶自取牛排海鮮裝到滿

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

好市多什麼必買？會員激推2物很划算

好市多什麼必買？會員激推2物很划算

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

關鍵字：

牛排湯杯

讀者迴響

熱門新聞

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

丟丟妹直播「4萬人在線」霸氣喊話

潤泰雙雄危機　副總：會計還在算

蝦仁像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料者

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

炒菜「3常見動作」恐罹肺癌！無毒教母：窗戶不要開

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

「心事最多」星座Top 3

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

更多

最夯影音

更多
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面