帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」超氣　店員掏腰包！全場戰爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到火鍋店用餐，共3大1小點了三份火鍋，由於店家多收50元共鍋費，讓她覺得很不合理，而最終是店員自掏腰包付了這筆錢。事後，她發文公審店家，怒喊「永遠列入黑名單」，沒想到反遭輿論一面倒撻伐。

網友在「爆廢公社」轉貼這篇公審文，只見當事人在地方社團抱怨，「第一次看到這種店家，我們3大1小到小火鍋店用餐，3個大人點三份火鍋是理所當然，但卻還要多收共鍋費50元？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然僅銅板價，但她仍氣得連聲反問，「小孩6歲而已，能吃多少東西？店家不會體諒帶孩子的辛苦？硬要多收這筆錢是怎麼樣？絕對永遠列入黑名單，也順便幫大家踩雷。」

▲公審文讓眾人一致傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後，原po也進一步說明，當下覺得不合理就有反應了，「店員也自掏腰包給我50元，所以有問題的是店家，不是店員，各位都誤會了。」

不料，公審文不僅沒達到目的，反而被網友們狂酸，「店員自掏50元妳收得下手？厲害了妳」、「可憐的價值觀，拜託不要再帶小孩出門了」、「店員欠妳的？還收得下去」、「認真覺得收共鍋費很合理，現在不管幾歲的孩子，都很會吃的」、「第一次看到這種奧客」、「店員真可憐，還要幫付50」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝 加牛奶更神

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折