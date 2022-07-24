新北八里區農會農村小舖開張　限定好康優惠至7月31日

▲新北市副市長劉和然出席八里區農會埤頭辦事處喬遷開張活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

八里區農會與八里發展密不可分，早在日治時期即成立「八里信用販賣利用組合」服務地方，而後歷經多次變革於2011年確立為「新北市八里區農會」，至今已有近百年歷史。今（24日）八里區農會埤頭辦事處喬遷重新開張，並設有農村社區小舖，除販售本市優質生鮮農產，開幕期間還享超值優惠。

農業局表示，八里農會今日開幕啟用八里區中山路一段31號埤頭辦事處新址，除繼續提供優質金融服務，也同時設立農村社區小舖，販售本市農特產品以及相關民生商品，即日起至7月31日於所屬4個門市（八里農會本會、供銷部農民購物中心、龍形辦事處、埤頭辦事處）同時推出優惠活動，安全樂雞蛋2.5斤（原售價250元）加珍珠米3公斤（原售價185元），優惠價一組只要359元，限量200組。

▲八里農會埤頭辦事處搬遷至八里區中山路一段31號。

另外，埤頭辦事處有來店購物滿1仟元贈送購物袋1只，購物滿2仟元贈送保冷袋1只，數量有限送完為止。市民朋友不妨到八里自行車道欣賞出海口美景，再前往新北市立十三行博物館體驗北台灣最著名的十三行遺址，回程順道至八里區農會埤頭辦事處採購新鮮農產，規劃一趟闔家歡樂的自然與人文體驗之旅。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為提供客戶更安全、可靠、迅速、方便的金融服務，本會將信用部埤頭分部遷移至更為寬廣的新址，以嶄新的面貌與更舒適的空間繼續營運，同時為了擴大服務品項增設農村社區小舖，讓消費者可隨時選購新鮮農產，協助在地農產銷售，並強化農會品牌形象，促進八里區在地農業發展。

副市長劉和然表示，本市於各地區成立19處希望市集與21處小農鮮舖，並開創「美味農業得來速」線上商城，為市民朋友提供充足管道購買本市優質農特產品，也為農友開拓銷售新通路，歡迎大家多多購買新北在地優質農產，一起吃出健康。

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