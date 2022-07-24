　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北八里區農會農村小舖開張　限定好康優惠至7月31日

▲新北八里區農會農村小舖開張 限定好康優惠至7月31日。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然出席八里區農會埤頭辦事處喬遷開張活動。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

八里區農會與八里發展密不可分，早在日治時期即成立「八里信用販賣利用組合」服務地方，而後歷經多次變革於2011年確立為「新北市八里區農會」，至今已有近百年歷史。今（24日）八里區農會埤頭辦事處喬遷重新開張，並設有農村社區小舖，除販售本市優質生鮮農產，開幕期間還享超值優惠。

農業局表示，八里農會今日開幕啟用八里區中山路一段31號埤頭辦事處新址，除繼續提供優質金融服務，也同時設立農村社區小舖，販售本市農特產品以及相關民生商品，即日起至7月31日於所屬4個門市（八里農會本會、供銷部農民購物中心、龍形辦事處、埤頭辦事處）同時推出優惠活動，安全樂雞蛋2.5斤（原售價250元）加珍珠米3公斤（原售價185元），優惠價一組只要359元，限量200組。

▲新北八里區農會農村小舖開張 限定好康優惠至7月31日。（圖／新北市農業局提供）

▲八里農會埤頭辦事處搬遷至八里區中山路一段31號。

另外，埤頭辦事處有來店購物滿1仟元贈送購物袋1只，購物滿2仟元贈送保冷袋1只，數量有限送完為止。市民朋友不妨到八里自行車道欣賞出海口美景，再前往新北市立十三行博物館體驗北台灣最著名的十三行遺址，回程順道至八里區農會埤頭辦事處採購新鮮農產，規劃一趟闔家歡樂的自然與人文體驗之旅。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為提供客戶更安全、可靠、迅速、方便的金融服務，本會將信用部埤頭分部遷移至更為寬廣的新址，以嶄新的面貌與更舒適的空間繼續營運，同時為了擴大服務品項增設農村社區小舖，讓消費者可隨時選購新鮮農產，協助在地農產銷售，並強化農會品牌形象，促進八里區在地農業發展。

副市長劉和然表示，本市於各地區成立19處希望市集與21處小農鮮舖，並開創「美味農業得來速」線上商城，為市民朋友提供充足管道購買本市優質農特產品，也為農友開拓銷售新通路，歡迎大家多多購買新北在地優質農產，一起吃出健康。

▲新北八里區農會農村小舖開張 限定好康優惠至7月31日。（圖／新北市農業局提供）

▲新北八里區農會農村小舖開張 限定好康優惠至7月31日。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

►偷白沙灣遊客皮夾　23歲男賊「火速掩埋」警眼尖識破活逮

►鳳頭燕鷗塑膠杯蓋當魚　高速俯衝插吸管處卡脖子...鳥友心痛！

►快訊／萬里水泥車變換車道　女騎士捲車底「腦漿迸裂」慘死

►導航帶錯路！2.5噸皮卡車闖自行車木棧道　駕駛下場慘曝

►基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
鬼門開倒數　「4生肖」容易卡到陰
快訊／災害應變中心晚間火警！電信機房起火
快訊／宜蘭晚間突大停電！居民喊：快熱死
快訊／彰化女落水無呼吸心跳！路人驚嚇報案
26歲男一上車「冷氣開到最強」…下秒心肌梗塞！醫示警6種人超
外資瘋狂倒貨　10億操盤手私下曝「看好這4檔金融股」
小王約人妻慶生！嗨玩「人體蛋糕」喊來吹蠟燭　下秒她嚇到衝出房
宥勝逆轉和解《機智》編劇！　晚間再揭心聲
新竹球場爭議不斷　魏應充親自勘查！味全龍晚間發2點聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北八里區農會農村小舖開張　限定好康優惠至7月31日

萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

「紅龍果故鄉」南投產季到　助農民挺過疫情

嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

林鐵及文資處《芬芳散策》講座　年輕學者、設計師跨界暢聊嘉義

小鎮有話說！單車慢遊成功鎮　聽達人說說人與事

東隆宮溫府千歲坐鎮屏東夏日狂歡祭　7／27開放2小時搶先玩

嘉義「城隍夜巡、夯枷解厄」攜手寒單8／27登場　取消躦轎腳

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

奶狗見嬤掃完地想休息　獻椅子推好對位她穩坐

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

比莉被丟丟妹嚇到「跟周湯豪一樣」　「枸杞+干貝」料理首秀...自誇：我好厲害！

天使拉拉「自己拿藥吃」14顆一口吞！完全不怕苦

油漆「覆蓋抽屜」乾掉打不開　表姊蠻力拔開！差點飛出去

新北八里區農會農村小舖開張　限定好康優惠至7月31日

萬安演習來了！東部地區7／28注意警報聲　警提醒注意事項

花蓮聯合豐年節吸引人車潮　每日出動60警力疏導交通

信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

「紅龍果故鄉」南投產季到　助農民挺過疫情

嘉義縣第102個老人食堂　東勢社區老人食堂揭牌

林鐵及文資處《芬芳散策》講座　年輕學者、設計師跨界暢聊嘉義

小鎮有話說！單車慢遊成功鎮　聽達人說說人與事

東隆宮溫府千歲坐鎮屏東夏日狂歡祭　7／27開放2小時搶先玩

嘉義「城隍夜巡、夯枷解厄」攜手寒單8／27登場　取消躦轎腳

愛莉莎莎瘦到「10年來最輕」！　47kg近照曝光…網驚：怎麼做到的

福來喜「里長伯」和麥力德也認識　透露拿手武器球

快訊／災害應變中心晚間火警！電信機房起火

快訊／宜蘭蘇澳2095戶無預警大停電！台電搶修中　居民喊：快熱死

「我很常打沖天炮型全壘打」許基宏打了就知

快訊／彰化女落水無呼吸心跳　岸邊「停一輛機車」路人驚覺不妙報案

拉拉慘遇「迷你犬哀歌」卡泳池狂踩空氣　飼主揭真相：只是懶惰

吳哲源好投「屁話」鼓勵岳東華　直言胡金龍難對付

20歲小資女16個月「狂偷公司2375萬」！老闆傻眼：以為疫情沒生意

12億新竹球場改善還要加碼？　他曝一關鍵：這款項還沒付

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

地方熱門新聞

男聯誼繳1000搶破頭　女只來8個

即／逢甲商圈大規模停電　台電：用電負載過高

快訊／逢甲商圈無預警停電

彰化路燈又停了！原來是松鼠觸電

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

電動自行車納入管理　今年11月掛牌上路

高雄晚間又停電！台電：松鼠碰到熔絲鏈開關

熱到發爐？彰化火車站垃圾桶自燃

台南小黃公車首創「預約站牌」貼心服務

台南做工行善團為弱勢打造溫暖家園

桃園閩南文化節　《九天》廟會陣頭戲登場

中部萬安演習7/26登場　人車管制

虎尾荒地斥資2千萬建設　「632高地公園」10米高虎爺遊具超吸睛

49位父親代表表揚名單出爐

更多熱門

相關新聞

揪辣妹玩SM！他蒙眼被上銬...爽完驚呆了

揪辣妹玩SM！他蒙眼被上銬...爽完驚呆了

一名章姓男子假扮成女性，在交友軟體上認識另名男網友，男網友表示希望可以進行「蒙眼綑綁、著三角褲調教」的激烈SM，章男便答應一起去開房，由於當時網友已經先將眼睛蒙住，章男遂順勢拿手銬將其銬住後口交，網友驚覺不對勁卻已經來不及。新北地院依強制性交罪，判章男2年，由於兩人已經和解成功，因此宣判緩刑4年，須進行60小時之義務勞務及接受法治教育課程4場次。

渣夫搞大小三肚　還要正宮同意3人行

渣夫搞大小三肚　還要正宮同意3人行

2國中生象鼻岩玩SUP　體力不支海上漂獲救

2國中生象鼻岩玩SUP　體力不支海上漂獲救

新北水保Online大平台　邀全國推廣水保教育

新北水保Online大平台　邀全國推廣水保教育

指老員工「吞540元」　農會解雇不成還慘賠

指老員工「吞540元」　農會解雇不成還慘賠

關鍵字：

新北八里農會

讀者迴響

熱門新聞

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

敢救林志穎？醫：有事絕對被告死

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

宥勝不忍了！重砲要求編劇道歉「自私低劣」

快訊／福原愛終於回台了！ 隔1年半見家人「爆突失聯」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

網紅家中直播「全身被潑油」燒死　前夫判死刑已槍斃

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

快訊／台鐵死傷事故　延誤路段曝

「食蟻獸」來看診　獸醫見真相笑翻

廖家儀等紅燈遭追撞！傷勢曝光

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

他高潮卻沒射精！一尿嚇壞就醫　原因曝光

林志穎撞壞號誌桿！桃園市府要求償　造價曝光

朴載範急中斷萬人演唱會！觀眾昏倒叫不到保全

更多

最夯影音

更多
同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全

同款Model X重回車禍現場　秒開自動駕駛實測是否安全
起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

起步19秒遭牙叉斷頸亡　姊悲曝車禍第一視角...

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

曾沛慈拍MV「哭到停不下來」　李李仁瘀青又破皮：有加薪嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面