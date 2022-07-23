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社會 社會焦點 保障人權

指36年老員工「吞540元」炒了他　農會解雇不成...還要補給薪水

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲許姓農會行員收了客戶540元卻忘了入帳，遭農會以侵占為由解雇，許員告上法院以求保住飯碗。（圖／pexels）

記者蔡怡萍／彰化報導

一名在彰化縣二水鄉農會工作了36年的許姓資深員工，怒控公司只因他在下午3點半關門後，先代收了540元打算隔天入帳，但後來不小心搞混而疏漏了，就認為他要侵占這540元而解雇他，彰化地院認為許員收管款時有蓋隔日的收款章，客戶反應後也立刻處理，他近退休之年也不會冒險害自己沒工作，判農會不得解雇許員，且須按月支付每個月6萬4千7百元的薪資、以及8294元的退休金直到復職日前，就連中秋獎金3萬1千750元也需補發。

根據判決書，許姓員工已在彰化縣二水鄉農會工作36年，目前薪資是6萬3500元。2021年7月12日下午有位民眾，超過了3點半結帳時間才拿著540元的電信費衝過來，許員只好先代收，並在上面蓋上隔天13日的收款章，本來想隔天上班再進行銷帳，沒想到結帳作業時，許員不小心把這張存根與12日的搞混，造成隔天也忘記了要核銷的事。

到了2個禮拜後，是當初繳費的客戶又遭電信公司催繳，回來找許員後才驚覺出錯，許員緊急請電信業者來收款，幸好並未超過繳費期限、也沒損害客戶權益。

但二水鄉農會得知後，認為許員意圖侵占款項，決定同年8月將他解雇。許員也大為不滿，提出訴訟請求法院幫忙保住工作。

農會指出，許員之前就有數次不良的紀錄，例如2013年4月，就曾私自留用存戶的6萬元，遭記過1次，當年考績丙等；隔年8月間，又因對客戶態度傲慢、不聽主管糾正，記小過2次，當年度核丙等；後至2021年7月間也有因服務態度傲慢再被記小過1次。

農會接著強調，許員再度未依規定留用存戶的540元，用公款1000找給客戶460元後，卻未將該千元紙鈔歸公，隔日因系統顯示不符，才從口袋拿出460；事跡敗露後才趕緊私下繳納540元費用，屢次違反工作規則，嚴重導致農會聲譽受損，強調解雇應有理由。

但法官認為，許員在該農會工作近36年，也接近退休年齡，應該不太可能為了540元，而冒著遭解雇的風險侵占款項，而且許員在結帳時間後，確實蓋上隔日的戳章，且客戶反應出錯後也立即自行補上費用，金額也僅540元、難對雇主有重大損失。

總合以上，法官認為許員頂多是因未依標準作業流程導致疏失，難憑此說他故意侵占代收款項，解雇的處分尚屬過重，因此確認農會解雇許員無效、雇傭關係存在。另外，農會須按月給付許員復職日前的薪資，每個月6萬4千7百元，加上每個月勞退金8千294元，以及農會的中秋獎金3萬1千750元，仍可上訴。

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