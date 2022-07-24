揪辣妹玩調教SM！他蒙眼被上銬...爽完驚覺約到男兒身

▲男網友約「辣妹」玩SM，爽完才發現來的人是男生。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／新北報導

一名章姓男子假扮成女性，在交友軟體上認識另名男網友，男網友表示希望可以進行「蒙眼綑綁、著三角褲調教」的激烈SM，章男便答應一起去開房，由於當時網友已經先將眼睛蒙住，章男遂順勢拿手銬將其銬住後口交，網友驚覺不對勁卻已經來不及。新北地院依強制性交罪，判章男2年，由於兩人已經和解成功，因此宣判緩刑4年，須進行60小時之義務勞務及接受法治教育課程4場次。

判決指出，章男在交友軟體上佯裝成女性，自稱「小敏，26」，並於去年3月釣到一名男網友阿明（化名），聊天過程中，阿明透露自己願意蒙眼綑綁、穿三角褲被調教，章男便提供SKYPE帳號化名「lu rita」與阿明聯繫。

由於阿明仍不知道對方為男性，仍持續傳送調情話語：「那我可不可以舔妳妹妹呀」、「你是女生對吧？因為三性我無法接受@@」、「妳有沒有照片可以讓我看看呀」，章男均以害羞貼圖、年輕女性照片等回覆阿明，讓他深信不疑。

兩人遂於去年4月2日晚間9時許，約在旅館見面，阿明先抵達入住，他將情趣用手銬放在床邊，故意將房門開一個小縫隙，戴上眼罩後，僅穿著一條三角褲躺在床上，等待「正妹」到來。

章男抵達後，先將阿明雙手反銬在背後，再替其口交直至射精，這時阿明的腳剛好觸碰到章男頭髮，才發覺有異而極力反抗，章男仍繼續替他口交，直到阿明奮力坐起後，章男才停止並解開手銬，阿明也向章男提告。

法官考量阿明未受有身體傷害，事後章男有停手幫忙解開手銬，也在審理時坦承犯罪，並與阿明調解完成，最後依強制性交罪處2年，緩刑4年，期間付保護管束，並提供60小時之義務勞務及接受法治教育課程4場次，可上訴。