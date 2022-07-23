熱到崩潰！7千人衝馬拉灣...疫情以來新高　劍湖山遊客成長3倍

▲熱到崩潰！7000人湧入馬拉灣泡水創疫情新高。（圖／麗寶渡假區提供）



記者游瓊華／台中報導

中央氣象局發布高溫特報，，23日至24日有局部38度高溫發生的機率。水上樂園成為民眾避暑去處，台中麗寶度假區統計，今天光是馬拉灣就湧入7000人入園玩水，創下疫情以來新高，若加上隔壁的陸上探索樂園，總人數破萬人。劍湖山世界今天入園人數也比平日成長3倍。

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去年受疫情衝擊，馬拉灣延宕到8月14日暑假尾聲才開園，到10月10日就閉園。疫情降溫加上，氣溫不斷飆高，讓馬拉灣入口一早就出現排隊人潮，不少人攜家帶眷，抱著泳圈等著入園。

▲福容大飯店推出LINE好友主題房，住宿破8成。（圖／麗寶渡假區提供）



此外，渡假園區旁的福容飯店也在暑假期間推出全台獨創LINE FRIENDS主題房，推出一周平均住房率也飆升8成，周末更是一房難求。福容指出，這次主題房有8款熊大、兔兔房型，入住從房間牆面、床鋪、備品，都能看到熊大、兔兔、莎莉可愛身影，且退房後還能把「特別版 LINE FRIENDS 房卡」帶回家，吸引不少親子客群入住。

▲高溫下，水上樂園成為民眾消暑好去處，劍湖山人數入園人數比平日增加3倍。（圖／劍湖山世界提供）



雲林縣古坑劍湖山世界入園人數也翻倍成長。劍湖山表示，今年暑假劍湖山世界水樂園設施全面開放，很多遊客今天一早就大包小包準備入園玩水，加上今年推出「水陸酷冰戰」主題活動，以及2022年全新場域「飛越恐龍谷」恐龍實境秀廣受好評，以及假日推出水陸一票暢玩集客策略，包含「當月壽星」入園只要299元、白天入園499元優惠，預估暑假假日入園人數比6月份未開放水樂園的假日人數成長3倍以上。

不過出門遊玩也要留意中暑，中央氣象局今天發布高溫特報，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，23日至24日有局部38度高溫發生的機率，包括基隆、嘉義，新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。