嘉義「城隍夜巡、夯枷解厄」攜手寒單8／27登場　取消躦轎腳

▲「城隍夜巡 夯枷解厄」將於8月27日登場，到時候嘉義城隍爺攜手台東寒單爺力退疫情 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉邑城隍廟每年農曆八月初一，鬼門關後首日，循傳統舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動。廟方今年不僅安排聞名全台的台東玄武堂「炮炸寒單爺」參與夜巡，同時復辦「人模鬼樣 神鬼魅影」;24日於嘉義智選酒店舉辦宣傳記者會，副市長陳淑慧代表嘉義市長黃敏惠出席，感謝嘉邑城隍廟致力保存與推廣無形文化資產。

陳淑慧感謝嘉邑城隍廟每年辦理城隍夜巡，致力無形文化資產保存活化與發揚。今年夜巡活動將在8月27日登場，廟方特邀請全國有名的台東玄武堂「炮炸寒單爺」共襄盛舉，由嘉義城隍爺攜手台東寒單爺，合力驅散疫情；以烽炮驅逐肺炎疫情，「炮炸寒單爺」的精彩獻藝，是極具聲光效果震撼的宗教民俗慶典表演秀，預計吸引眾多市民、外地遊客熱情參與該項世界性的民俗慶典活動。炮炸表演據點，分別在嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄海產餐廳、文化公園廣場、嘉邑城隍廟等5處。

此外，今年廟方復辦「人模鬼樣 神鬼魅影」裝扮競賽，藉由年輕族群的創意發想，行銷嘉義特有的廟宇文化，參賽者除可加入夜巡行列，「與神同行」創意踩街遊行外，還能獲得獎金，第一名獎金可得8000元。夜巡活動內容非常精彩，歡迎全國民眾把握難得機會，來拜拜、來祈福、來觀光。

董事長賴永川表示，「城隍夜巡」活動乃遵循傳統，在城隍爺坐鎮下，由駕前范、謝將軍與家將走陣，驅妖趕鬼，防止「抓交替」。今年安排在自由路與友忠路口，以及文化公園廣場等地，進行「城隍掃路角」儀式，淨化路口保平安。同時安排官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街演示，與展示城隍爺陰陽審判之器物：生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具，以教化民心，倡導「福禍因果關係，壞事不能做」的善良文化，讓民眾了解城隍爺明是非、辨忠奸、賞善罰惡精神。唯今年受疫情影響取消躦轎腳活動。

其中活動最具傳統特色的消災解厄科儀「夯枷儀式」，是民眾做錯事想要懺悔，或是發願未達成，就會以「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪；今由信眾自願戴上紙做的枷鎖，向城隍爺及陰陽判官祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，極具在地民間特色。