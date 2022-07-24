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大陸 大陸焦點 特派現場

陸南方區域電力市場試運行　電力現貨交易擴至五省區

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

▲大陸積極發展電力交易制度。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南方區域電力市場23日啟動試運行，電力現貨交易將由廣東拓展到雲南、貴州、廣西、海南，實現南方五省區的電力現貨跨區跨省交易。

根據《中新社》報導，試運行啟動當天，雲南、貴州、廣東合計超過157家電廠和用戶通過南方區域電力市場交易平台，達成南方區域首次跨省現貨交易，全天市場化電量合計達27億千瓦時。

由中國南方電網公司主辦的南方區域電力市場覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等五省區，包括電力中長期市場、現貨市場和輔助服務市場。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

南方區域電力市場啟動試運行後，中長期交易週期將全面覆蓋年、月、週；現貨交易將實現南方五省區的電力現貨跨區跨省交易；輔助服務市場的品種與補償機制將進一步完善。至2023年，南方區域電力市場將形成跨區跨省與省內聯合運營的統一大平台，開展多品種、高頻率的跨區跨省電力交易。

所謂電力現貨市場，即在短時間內一手交錢一手交貨、實物交割。南方電網電力調度控制中心副總經理蔡葆銳表示，電力現貨市場可根據市場實時供求情況，發現電力在不同時間、不同空間的價格，推動社會高效用能，「發電企業通過南方區域電力市場現貨交易系統，每度電報價最高可達1.5元（人民幣，下同），最低可至幾分錢甚至是零元，更準確反映電能供需關係，真正發揮了價格發現作用。」

預計2022年全年，南方區域電力市場累計市場化交易電量將達到1.11萬億千瓦時，接近廣東、雲南、貴州三省2021年全社會用電量總和。至2023年底，市場化交易電量佔比將達到80%左右，參與交易的市場主體數量將增加到800多萬戶，是之前的80倍。

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