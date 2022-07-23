陸衛健委：本土疫情多點散發　防控形勢嚴峻複雜

▲大陸多地又出現疫情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地近期又爆發新一波疫情，大陸國家衛生健康委新聞發言人米鋒23日表示，本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒提到，據世界衛生組織報告，上周中國所在的西太平洋地區新增確診病例增加了37%，是全球增長最快的地區。

米鋒指出，Omicron BA.5亞分支已蔓延至全球100多個國家和地區，導致感染、住院和重症人數增加，外防輸入壓力不斷增大。

米鋒說，近期，本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒強調，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，發生疫情的地區要因地因勢處置聚集性疫情，集中資源和力量快速撲滅，快速遏製本土疫情擴散蔓延。

米鋒還說，邊境地區、入境城市要嚴格落實外防輸入各項措施，嚴格閉環管理，堅決避免破防破環、疫情外溢；沒有發生疫情的地區要繼續做好常態化防控工作，保持應急處置指揮體系高效運轉狀態，並且要繼續做好新冠病毒疫苗接種。

根據大陸國家衛生健康委通報，大陸22日新增128例本土確診及594例無症狀感染，本土確診方面，甘肅42例、廣西35例、廣東23例、四川11例、安徽7例、重慶3例、上海2例、江西2例、北京1例、河南1例、雲南1例；無症狀感染方面，甘肅329例、廣西174例、河南19例、上海16例、安徽16例、四川10例、天津9例、廣東9例、雲南7例、江西4例、重慶1例。