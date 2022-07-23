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還沒中午北市飆破36度！今高溫挑戰刷新紀錄　氣象局曝降溫時間點

▲▼天氣 高溫 烈日 大暑 炎熱 高溫破記錄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今部分縣市高溫有可能再破記錄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(7/23)天是24節氣的大暑，部分縣市高溫可能再創紀錄，還沒中午，上午9時50分花蓮富源已出現36.8度高溫，台北市社子溫度也飆上36.2度。氣象局表示，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東和屏東，也有38度以上極端高溫發生機會，連午夜也要嚴防30度以上高溫，下周一(7/25)高壓退去，極端高溫機率將減少很多。

氣象局預報員曾昭誠表示表示，太平洋高溫，高溫炎熱晴朗穩定，會維持到周日，下周一(7/25)太平洋高壓退去，38度極端高溫機率會減少很多，午後陣雨範圍會增加一些。

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▲▼大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

▲▼大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

▲▼大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

曾昭誠指出，台灣高氣壓壟罩，在高壓影響下，台灣這時間點幾乎沒有雲，天氣穩定，只有山區有午後零星陣雨，幾乎全島都有33度以上高溫，近山區、盆地和縱谷有局部高溫發生，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東和屏東，也有38度以上極端高溫發生機會，針對這些區域，氣象局幾乎對全島發布高溫資訊。

不僅白天溫度高，曾昭誠也提醒，最近幾天各種時段溫度都比平常高很多，今明兩天晚上接近12點，各大都會區有30度到31度高溫發生，晚上戶外活動也要防範中暑。

▲▼大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

▲大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

針對未來一周天氣，曾昭誠說，今天類似天氣情況將維持到周日，太平洋高壓仍在台灣附近，明天天氣跟今天類似，下周一過後太平洋高壓稍稍退去，天氣發生極端溫度機率下降，午後雷陣雨分布會多起來，會維持到下周二、下周三，高溫機率降低，午後陣雨分布也會多起來；台灣南方海面上，有比較大低氣壓範圍，不排除熱帶擾動的發展，但模式分析分歧仍大，仍要觀察。

溫度趨勢部分，曾昭誠說，今明兩天全島有超過36度以上極端高溫發生趨勢，下周一之後，極端高溫發生機率下降很多，不過台灣近中午高溫仍有33度到35度，溫度仍很熱，仍要做好防範中暑準備。

▲▼大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

▲大暑報到，氣象局提醒將出現極端高溫。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，桃園以北、東半部、屏東都有38度以上極端高溫機率，新竹以南、基隆高溫約37度，離島33度到35度，正中午和晚上都要多補充水分，全天嚴防熱傷害；台灣風弱、潮濕氣候下，體感溫度會更加悶熱；盆地、內陸近山區、河谷及縱谷，是極端高溫特別容易發生地點，做好留意防中暑準備。

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