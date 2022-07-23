全台燒成紅番薯！本島唯獨「新竹最涼」　氣象局曝原因

▲今天大暑，不少縣市將出現極端高溫。（圖／記者陳詩璧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天是24節氣的大暑，花東氣溫上看42度，大台北地區高溫也可能飆破40度，氣象專家賈新興表示，太平洋高壓加上偏東風環境經海岸山脈，花東縱谷形成火燒風，花東縱谷將成這幾天熱區。氣象局也發布全台18縣市高溫燈號，不過本島唯獨新竹市高溫未超過36度，成本島最涼的縣市。

受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，23日至24日有局部38度高溫發生的機率，氣象局今針對18縣市發報高溫燈號，台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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不過本島高溫燒成紅番薯，唯獨新竹市連2天躲過這一波類熱浪，氣象局預報員曾昭誠表示，因高溫比較容易出現在盆地、縱谷和近山區，剛好新竹沒有三種地形，且靠海，高溫沒有36度以上，是本島唯一沒有被發高溫燈號的縣市。

▲氣象局發布高溫警示。（圖／氣象局）

另氣象專家賈新興在臉書上指出，最近真的熱，但不算極端熱，以台北氣象站紀錄為例，2020年7月3日到7月29日連續27天高溫超過35度，創下歷史上最長的紀錄，幾乎一整個月都在烤箱裡，其中2020年7月24日更創下39.7度的歷史高溫，當年6月12日至7月1日也創下連續20天高溫超過35度的紀錄；今年連續高溫超過35度的天數7月7日到11日及7月13日到18日，大約只有5、6天。

賈新興說，這幾天花東縱谷一帶在太平洋高壓籠罩下，加上偏東風的環境，經過海岸山脈，於花東縱谷形成火燒風，在太平洋高壓主導下，火燒風的助長下，讓花東縱谷也成為這幾天的熱區。