大暑發威！花蓮玉里「再飆40.4高溫」　新北板橋破38度熱暈

▲今大暑，部分縣市出現極端高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(7/23)天是24節氣的大暑，全台18縣市熱炸，花蓮玉里下午1時20分高溫衝出40.4度，新北板橋下午也出現38.2度高溫，氣象局預估極端高溫仍有可能持續攀升，提醒民眾慎防熱傷害。

根據氣象局最新觀測，今下午1時20分玉里飆出40.4度，第二名則是花蓮富源，中午11時半也出現40.2度高溫，第三名高溫則是花蓮清水林道，下午1時10分高溫攀上39.7度，高溫前3名都集中在花蓮。

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▲氣象局觀測高溫前10名。（圖／氣象局提供）

賈新興說，這幾天花東縱谷一帶在太平洋高壓籠罩下，加上偏東風的環境，經過海岸山脈，於花東縱谷形成火燒風，在太平洋高壓主導下，火燒風的助長下，讓花東縱谷也成為這幾天的熱區。

此外，新北市板橋下午2時10分高溫也飆出38.2度；台東縣長濱上午11時50分也出現38.1度極端高溫；北市則以台北氣象站觀測到溫度最高，下午1時49分北市出現37.9度。

氣象局提醒，今天太平洋高壓勢力仍偏強，各地依舊是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，只有午後山區有零星降雨；各地高溫都可以達到33至38度，全台各地容易出現局部36度以上的高溫，尤其桃園以北、東半部及屏東地區有38度以上極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，而都會區在夜間也容易有30度左右的溫度，夜間活動也需留意，慎防熱傷害。