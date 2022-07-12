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成大虱目魚號參加國際潛艇大賽　大會貼出國旗為台灣打氣

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇，「sat-ba̍k-hî」（台語「虱目魚」號），抵達英國參加歐洲國際潛艇大賽，這是該賽事第一次有非北約、非歐盟國籍的參賽隊伍，大會臉書粉絲專頁，特別貼出學生們出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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歐洲國際潛艇大賽並不是捉對廝殺，而是每隊必須專注通過所有的項目關卡，進入最後決賽。成大「討海人」團隊 7月3日飛抵英國樸茨茅斯，順利通過陸地測試，緊接著要完成主辦單位設置的所有項目關卡，取得7月15日的決賽資格。身為亞洲首次參賽的隊伍，隊員們需克服全新賽場寒冷的水溫，準備過程額外艱辛；消息傳回校內，成大師生紛紛上團隊臉書（https://www.facebook.com/THR.NCKU）給予鼓勵，為團隊集氣加油。 另大會臉書粉絲專頁，（https://www.facebook.com/subrace.eu）特別貼出學生們出訪當地文化機構時，拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過兩年多的努力，「討海人」團隊隊長成大系統系大五的王丕丞，與大四同學薛皓丞、魏珩育、許瑋仁、大三同學韓允豪及大一的王丹詡6人，在指導老師帶領下，踏上夢想的國際競賽；連續幾天持續調整潛艇，通過陸地測試（Dry Check）後，原定11日進行水中測試（Wet Test），但下水後發現因溫壓差異，潛艇浮材仍須調整，加上場地是軍方管制區，有嚴格的時間限制，延至12日台灣時間下午4點才能進行測試，完成之後才能開始進入關卡考驗，全數通過後才能獲得決賽資格。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隊長王丕丞表示，11日開始依抽籤順序，進行賽前水中測試，因當地水溫只有攝氏13度，比原先練習的台南泳池攝氏28度水溫更冷，「台灣最冷也還有攝氏19度，這裡水溫真的太冷，上岸都在抖！」隊員還要克服時差、適應當地水溫，大大小小問題不斷，也因為是第一次參賽的亞洲國家，主辦單位相當重視隊員們的安全，一度因駕駛出入口艙蓋的孔太小不允許過關，要求更改設計，為此成員們緊急修正開關與連結設計，才順利通過陸地測試。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「沒有預想到的問題真的很多，目前遇到比較困難的部分，還是潛艇配平的問題。」隊員薛皓丞表示，虱目魚號第一次下水測試時，發現當地泳池水深5米，比之前在成大泳池裡面練習的2.3米還深，因此浮材受到更大的水壓而壓縮，導致浮力減少，另外。潛艇駕駛使用的氧氣瓶重量也跟台灣的不一樣，需要重新調配，主辦單位還提供加拿大隊的加固型泡棉，希望能讓團隊加緊趕工完成測試。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

指導老師成大系統及船舶機電工程學系副教授陳政宏解釋，配平指的是船的平衡問題，必須在潛水艇內下方壓載重物，上方貼上浮材，讓船身達到左右、前後均衡。這些都必須事先算好，再根據下水後的實際狀況做微調，目前學生都在克服這個狀況，希望能順利通過水中測試，之後就能開始進行賽道關卡測驗，接著在15日可望與來自英國、德國、加拿大與美國的好手同場競技。

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隊長王丕丞說，通過水中測試之後會開始跑單圈165公尺的賽道，包含直線加速、180度半徑25公尺轉彎、S型避障等賽道，每次的關卡都會有所不同，潛艇要走不同的路線；各國選手會輪流下水，專注完成每次的賽道任務，「為了能通過考驗，團隊不斷努力克服各種狀況」，如何讓潛艇能在直線加速時有好成績，並控制好潛艇的半徑迴轉跟避障路段，都會是測驗的關鍵。」

▲成大「討海人」團隊帶著國內第1艘人力潛艇「虱目魚」號，參加歐洲國際潛艇大賽，大會臉書粉絲專頁特別貼出學生們拿著中華民國國旗與他國參賽學生的合照，為台灣學生鼓舞打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「在大家的加油打氣之下，團隊也更有信心可以完成所有關卡、取得決賽資格。」陳政宏老師說，歐洲國際潛艇大賽自2012年起每兩年舉辦一次，提供全世界造船工程學生夢想舞台，學生隊伍須透過全程自行設計、製作以及操縱潛水艇完成直線加速性、半徑25公尺轉彎、S型避障等關卡，最後以計時及潛艇設計新穎程度等項目進行評比；有的隊伍進度比較快就會先進行下一關，然後每一關都會記錄時間等成績。先前在校內自主訓練時，虱目魚號的短距離直線紀錄一直維持最佳紀錄，12日將持續調整潛艇，希望能順利完成賽事。

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