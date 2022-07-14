學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

▲國教盟調查顯示，多數家長與學生對「學習歷程檔案」看法不及格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱重要配套「學習歷程檔案」實施引起諸多爭議，國教行動聯盟針對近4千人進行調查，並在今（14日）公布結果，發現學生家長對學習歷程成效評分不及格，原因則是增加學習壓力、準備時間不夠，調查也有近7成支持恢復考國英數乙，國教盟建議教育部，應針對現況不足地方進行全面檢討，尤其應落實課程諮詢輔導並補足師資，降低城鄉學習資源差距。

108課綱今年剛好實施滿三年，第一屆採用108課綱的高中學生剛剛畢業，但「學習歷程檔案」實施引起不少爭議，國教盟在3月22日到4月2日針實施問卷調查，共回收3887份，包括家長2532人（65.1％）、學生723人（18.6％）、教育工作者435人（11.1％）、社會人士197人（5％），並在今天公布調查分析報告。

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國教盟理事長陳鐵虎指出，調查發現，針對學習歷程調查的9個題目，除了第二題「有助於個人成長」的同意、不同意比例相當（45.4％vs.44.6％）外，其他8題都是呈現不同意多於同意，甚至在第八題「有助減輕學習壓力」的調查，超過8成（81.4％）填答不同意，在第九題「有足夠時間準備學習歷程檔案」的調查，超過7成(71.6%)填答者不同意，顯示增加學習壓力、準備時間不夠是學習歷程檔案引起不滿的最大原因。

此外，有高三社會組男生在填答問卷中表示，學習歷程很多時候都限制學生的方向，另有社會組女生回應，針對108課綱的學習歷程檔案，進行得太過倉促且毫無必要性，陳鐵虎表示，這顯示學校的選修空間不足，學習歷程成為限制與累贅。

另陳鐵虎指出，問卷結果顯示，有高達2677人（68.8%）支持分科測驗恢復國文、英文、數乙，等於近7成支持要恢復，僅有262人（6.7%）回應不支持恢復，而分科測驗成績作為大學分發入學依據，和學測採級分制、做為申請入學門檻定位不同，應具備高度鑑別度，建議應儘快恢復國文、英文及數乙，讓社會組、文科優勢同學得以發揮所長。

國教盟認為，從問卷結果充分顯示，108課綱及學習歷程檔案實施成效不佳，呼籲教育部應針對現況不足進行全面檢討，尤其應落實課程諮詢輔導、補足師資、降低城鄉學習資源差距，避免影響廣大學生權益。