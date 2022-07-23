婆婆起乩變濟公「罵她拖累子孫」！全家都信　媳怒槓上：妳慘了





▲婆婆會起乩變濟公教導小孩，讓人妻傻眼。（圖／翻攝濟公師父交流協會）

圖文／周刊王

近日有位人妻表示，婆婆會起乩變濟公開示，人妻一開始覺得好笑，但有次婆婆起乩跟她說，「你不要沒工作，要快點去找，不要拖累我家子孫。」讓人妻聽了火大。

原PO近日在《匿名公社》發文說，婆婆家中有供奉濟公，而婆婆自稱是濟公的代言人，「動不動就ㄜˊㄜˊㄜˊ，一開始我以為她吃太飽，後來才知這是瘋顛的開端，當她覺得她兒子讓她不開心不順她的意時，會趁大家回家吃飯時上演濟公勸孝文。」

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原PO表示，當婆婆起乩變濟公師父，會用台語高八度的跟她小孩說，「我的弟子就是你們的母親，她每天這麼累身體一堆病，你們做孩兒的還不孝順？要常回家要關心她要聽她的話不要惹她生氣，媽媽只有一個。」

原PO說，她在旁邊看到婆婆邊偷看還偷笑，而大家都以為是真的，覺得濟公下凡要趕快認錯，而因為婆婆都沒說報到她，原PO也當笑話看，沒有多加理會。

原PO指出，近2年因為疫情影響，她上班的餐廳倒了，而婆婆知情後又起乩發作。婆婆說，「你不要沒工作，要快點去找，不要拖累我x家子孫」，原PO說，「內心幹到極點，誰拖累誰，不要扯我後腿就好。」原PO表示，大家真的以為婆婆開示了，她已經忍到受不了回家才大爆發，「弄我是吧，你真的慘了，完全槓上，隨時備戰。」

此文曝光後，網友紛紛留言回應「搬家就好，遠離是非之人才能解脫」、「太鬧了吧」、「我爸也是神明的乩身，起乩都是交代公事，不會講家裡的事，婆婆好瞎，其他人會信也好瞎」、「神明才不會這樣，她可能是卡到」、「濟公愛喝酒，下次準備高粱給她，不喝就是假的」、「濟公師父既然知道婆婆這麼辛苦，應該趕快召她回天庭享福。」

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