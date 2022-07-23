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朱立倫授旗林耕仁凝聚藍營戰將　高喊光復新竹

▲▼藍營,國民黨,朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨新竹市黨部上午舉辦團結一心、重返執政市長、市議員、里長提名發布介紹會。（圖／國民黨新竹市黨部提供，下同）

地方中心／綜合報導

藍營戰將今日齊聚一堂！國民黨新竹市黨部上午舉辦團結一心、重返執政市長、市議員、里長提名發布介紹會，朱立倫主席授旗市長候選人林耕仁，竹市鄭正鈐立委、歷任市長林政則、童勝男以及前立委呂學樟等重量級人物皆出席，展現藍軍團結凝聚力，力拚年底光復新竹。

朱立倫表示，今天以最嚴肅莊重的態度，最感動人心的力量，向大家推薦林耕仁市長候選人，帶領全體藍營戰將「支持林耕仁、光復新竹市」，市長、議員、里長都能高票當選。朱立倫話鋒一轉也批評，前新竹市長林智堅是中華民國地方自治史上，第一個為了參選其他縣市，而「落跑」提早辭職的市長，這樣的作法難以為民眾所接受。另外也質疑林智堅論文抄襲事件，直批連小學生都知道這是抄襲，但林智堅論文從頭抄到尾，連錯字也抄進去，真的非常離譜。

林耕仁表示，感謝中央提名以及朱主席的託付，身為市長候選人一定當「仁」不讓，帶領全體候選人為城市的未來與幸福共同打拚、爭取勝利！這次競選提出「舒適減壓，永續新竹」願景，顧好新竹的未來，為下一代打造更有競爭力的環境。林耕仁也向市民喊話，會秉持著當初清潔工的刻苦耐勞、務實勤儉的精神，為新竹人擦亮這座城市的招牌！

▲▼藍營,國民黨,朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲現場熱烈，凍蒜聲不斷，展現國民黨基層實力。

許修睿表示，年底三腳督局面非常不容易，但是國民黨一定會團結，感謝朱主席親自來到地方，帶領大家迎戰年底三合一選舉，鄭正鈐委員也展現高度，全力支持市長候選人林耕仁。這24年來林耕仁深耕新竹，服務民眾不遺餘力，相形之下另外兩個人選，不是過客就是流客。而林耕仁沒有離開新竹，未來也會繼續服務，這樣才對得起市民、下一代子子孫孫。

鄭正鈐表示，今天是一個大團結的場面，昨天參加味全龍的棒球比賽，相信年底選舉國民黨全體候選人也能擊出全壘打！在林耕仁準市長、許修睿議長的帶領下，全體團結一致，一定會交出最好成績單，打出最漂亮的一仗！

今天是林耕仁正式提名後，黨主席朱立倫第一次與林耕仁同台造勢，也特別感謝林耕仁過去爭取市長、立委提名時雖未如願，但仍支持當時候選人，因此特別拜託黨員市民，一定要給林耕仁一個當選市長。

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