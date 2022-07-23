蔡宗豪推出十大豪政見　捍衛年輕人力促設青年局

▲蔡宗豪在大太陽下宣講政見，貼心民眾送上冰涼綠豆湯，令他備感溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

青年挺青年！台南市北區、中西區市議員參選人蔡宗豪，近日推出十大「豪政見」，首要政見就是促設青年局，盼政府重視年輕人，由專責單位來幫助青年朋友。

26歲蔡宗豪表示，年輕人一定要捍衛年輕人，因此首要政見就是促設青年局，爭取更多預算協助青年就業、創業、公共政策參與等；他指出，桃園市在2015年成立青年事務局，高雄市及新北市也分別在 2019年及2022年成立青年局，展現政府重視青年的決心，他呼籲台南一定要重視青年族群，讓青年願意留在台南成家立業，買得起房、敢婚敢生。

蔡宗豪也針對各族群提出政見，包括長輩族群「爭取65歲以上長者免繳健保費」；家長族群「提高0-6歲幼托補助」增加育兒津貼、降低就學費用、擴大平價優質公共化教保服務等，減輕家長育兒負擔；學生族群則是推動「校園音樂教育多元化」，以音樂素養讓孩童充盈內在，以及「提升弱勢族群保障」是他長年投身公益相當重視的項目：全族群方面則是「督促穩定物房價」及「強化治安補足警力」。

此外，中西區、北區地方性政見包括「優化地方產業，增加就業機會」，盼優化行銷在地特有的古蹟觀光美食，帶動地方經濟增加就業;「改善假日鬧區交通」則是透過智慧交控、警力、闢路及增進公共運輸等方式紓緩交通流量，「整治疏通排水系統」將針對當地易積淹水低窪地區，爭取治水經費。

蔡宗豪說，每天都會安排到各大路口宣講政見，爭取鄉親的支持，最近天氣高溫炎熱，有熱情民眾送上冰涼綠豆湯、礦泉水等，讓他備感溫馨，感謝鄉親力挺，也歡迎大家追蹤他的FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/hao.tainan)及IG(https://www.instagram.com/tainanhaohow_/

)，一起關心中西區、北區台南大小事。