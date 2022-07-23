　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

▲▼松山之亂砸派出所螢幕徐權。（圖／記者羅志華攝）

▲徐權大鬧松山分局砸毀公務電腦，判刑6月，得易科罰金。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市松山分局2021年4月遭四海幫分子徐權闖入大鬧96秒，砸毀1台公務電腦，徐因此被依妨害公務等罪嫌起訴，事後一度與松山分局以8000元達成和解，但遭分局長陳昭甫否認，並建請法官重判。台北地院一審判徐6月徒刑，得易科罰金，案經上訴，昨二審進行宣判，不料卻鬧出插曲，審查庭法官謝欣宓延遲78分鐘才宣示主文，因延宕過久，過程中被人提醒時，法官還一度拍桌回「我就是不宣判」，令現場眾人傻眼。

這起全台矚目的「松山之亂」起於2021年4月16日，當天凌晨松山分局教官楊忠蒞與徐權在南京東路發生口角，雙方一路追逐、闖入松山分局大鬧長達96秒，現場10名黑衣人在分局鬧事、咆哮，警用電腦也被砸毀，幫派份子侵門踏戶直接在警局作亂，誇張情節曝光後引起全台矚目。

後傳出警方為息事寧人，在松山分局長見證下，楊警與徐權握手言和、以及中崙派出所所長許書桓滅證等黑白和解爭議，引起外界撻伐，北檢迅速立案偵查，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，大鬧警局的10名黑衣人中，僅徐權被依妨害公務等罪遭起訴。

台北地院2021年8月19日首度開庭審理這件轟動全國的「松山之亂」，徐權與事發當天值班員警蕭育宏以賠償新螢幕及8000元達成調解，消息傳出引起外界議論，松山分局否認同意和解，但隨即又被法院的新聞說明打臉，稱確實已完成調解筆錄，不過檢方當庭表示，不同意給予徐權緩刑。一審法官認為，徐權法治觀念淡薄、藐視公權力，已侵害國家機關執行職務之嚴正性，最終依法將他判刑6個月，得易科罰金。

案經上訴，台北地院合議庭原定昨(22日)上午11時宣判，松山分局也派員到庭，不料審查庭法官謝欣宓卻延遲78分鐘，期間還調查其他案件，現場旁聽者等候許久，不見法官宣判，庭務員也因此出言提醒，未料謝欣宓卻突然拍桌，高喊「我就是不宣判！」情緒化行徑令在場眾人傻眼，直到中午12時18分，謝欣宓才終於宣判處文，撤銷原判決，但仍維持一審刑度，判徐6月徒刑，得易科罰金。

針對謝姓法官行為，北院也回應，本案法官未依規定時間準時宣判，將會再轉知其應遵守相關規定，妥適安排庭期和宣判時間。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
爸簽聯絡簿不正經！2動作讓老婆嘆：老師漂亮也別這樣丟臉
鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉
全英文受訪！莊智淵對答如流　網讚：桌球教父太強了
政壇吹「道歉潮」後悔挺柯　柯文哲：是你們變了
廖老大直播一半　23歲男留言嗆「槍殺盧秀燕」慘了
快訊／國1彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里
林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我超愛阿公」T恤有夠好認　天兵男偷竊又肇逃...火速被逮

空氣凍結！鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉

林志穎車禍民眾幫救人　知本貨車自撞「西瓜摔滿地」路過民眾狂撿

職籃球星張伯維酒駕！6月洗警車　這次助攻警局：別當車手

廖老大直播一半...無業男留言嗆「槍殺盧秀燕」　警5小時逮人

獨／小小兵阿姨偷養生館盆栽辣椒　店家苦笑：最近辣椒漲價？

快訊／國1南下彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里

全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳⋯他大頭照

喝「一碗麻油雞」休3hr酒測值曝　外送員尷尬退單...下場芭比Q了

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

「我超愛阿公」T恤有夠好認　天兵男偷竊又肇逃...火速被逮

空氣凍結！鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉

林志穎車禍民眾幫救人　知本貨車自撞「西瓜摔滿地」路過民眾狂撿

職籃球星張伯維酒駕！6月洗警車　這次助攻警局：別當車手

廖老大直播一半...無業男留言嗆「槍殺盧秀燕」　警5小時逮人

獨／小小兵阿姨偷養生館盆栽辣椒　店家苦笑：最近辣椒漲價？

快訊／國1南下彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里

全民爆紅慘了！「工地神飲料」助高雄男　網路永流傳⋯他大頭照

喝「一碗麻油雞」休3hr酒測值曝　外送員尷尬退單...下場芭比Q了

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！　日期、鯨魚游向5設定藏細節

離奇場內滿貫轟！紅襪遭藍鳥血洗28分　球迷：美式足球？

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

「夏日Chill生活節」今登場！爽逛市集、月色音樂會2天限定

別當夏季毛毛怪！聲寶「玫瑰金美體刀」下殺935元　5種刀頭超方便

《料３》客製化NBA超邪惡套餐　炎亞綸擋不住誘惑

日本「夢幻天空小方塊」爆紅！　裝進雲朵、明月定格瞬間美景

買了2週還在撐！牠仍與涼墊「保持社交距離」　媽心累：我不信…

美國升息「老師」帶你獲暴利！　南警識破騙局成功阻詐

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

扛3支滅火器救出林志穎父子！桃捷工人還原現場

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

衰！美魔女遭同1人「離婚2次」　原因曝光

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

林志穎自撞　救護車路過但無法停車救人

妻疑出軌離婚又要整碗捧去　夫狂刺

更多熱門

相關新聞

涉晟德內線交易　前法官百萬交保

涉晟德內線交易　前法官百萬交保

前高院法官陳永昌在2018年間，擔任晟德大藥廠(4123)獨立董事時，疑因職務關係，得知糖尿病新藥授權進度的利多訊息，提前透過親友帳戶買進公司股票，估計總獲利約400萬元，檢調14日兵分7路搜索約談後，台北地檢署檢察官深夜以涉嫌《證交法》內線交易等罪，諭令陳100萬元交保。

晟德大藥廠爆內線交易　前高院法官遭約談

晟德大藥廠爆內線交易　前高院法官遭約談

醉女沒關廁所門被性侵 　法官判男無罪

醉女沒關廁所門被性侵 　法官判男無罪

收翁茂鍾襯衫又飲宴　法官鄭小康免罰

收翁茂鍾襯衫又飲宴　法官鄭小康免罰

法官打出MVP身價　洋基老闆不後悔

法官打出MVP身價　洋基老闆不後悔

關鍵字：

松山之亂松山分局徐權法官

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面