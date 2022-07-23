「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

▲徐權大鬧松山分局砸毀公務電腦，判刑6月，得易科罰金。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市松山分局2021年4月遭四海幫分子徐權闖入大鬧96秒，砸毀1台公務電腦，徐因此被依妨害公務等罪嫌起訴，事後一度與松山分局以8000元達成和解，但遭分局長陳昭甫否認，並建請法官重判。台北地院一審判徐6月徒刑，得易科罰金，案經上訴，昨二審進行宣判，不料卻鬧出插曲，審查庭法官謝欣宓延遲78分鐘才宣示主文，因延宕過久，過程中被人提醒時，法官還一度拍桌回「我就是不宣判」，令現場眾人傻眼。

這起全台矚目的「松山之亂」起於2021年4月16日，當天凌晨松山分局教官楊忠蒞與徐權在南京東路發生口角，雙方一路追逐、闖入松山分局大鬧長達96秒，現場10名黑衣人在分局鬧事、咆哮，警用電腦也被砸毀，幫派份子侵門踏戶直接在警局作亂，誇張情節曝光後引起全台矚目。

後傳出警方為息事寧人，在松山分局長見證下，楊警與徐權握手言和、以及中崙派出所所長許書桓滅證等黑白和解爭議，引起外界撻伐，北檢迅速立案偵查，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，大鬧警局的10名黑衣人中，僅徐權被依妨害公務等罪遭起訴。

台北地院2021年8月19日首度開庭審理這件轟動全國的「松山之亂」，徐權與事發當天值班員警蕭育宏以賠償新螢幕及8000元達成調解，消息傳出引起外界議論，松山分局否認同意和解，但隨即又被法院的新聞說明打臉，稱確實已完成調解筆錄，不過檢方當庭表示，不同意給予徐權緩刑。一審法官認為，徐權法治觀念淡薄、藐視公權力，已侵害國家機關執行職務之嚴正性，最終依法將他判刑6個月，得易科罰金。

案經上訴，台北地院合議庭原定昨(22日)上午11時宣判，松山分局也派員到庭，不料審查庭法官謝欣宓卻延遲78分鐘，期間還調查其他案件，現場旁聽者等候許久，不見法官宣判，庭務員也因此出言提醒，未料謝欣宓卻突然拍桌，高喊「我就是不宣判！」情緒化行徑令在場眾人傻眼，直到中午12時18分，謝欣宓才終於宣判處文，撤銷原判決，但仍維持一審刑度，判徐6月徒刑，得易科罰金。

針對謝姓法官行為，北院也回應，本案法官未依規定時間準時宣判，將會再轉知其應遵守相關規定，妥適安排庭期和宣判時間。