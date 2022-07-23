林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

記者葉國吏／綜合報導

林志穎駕駛特斯拉Model X自撞燃燒起火，父子受傷送醫。特斯拉Model X也因為熊熊火勢燒成只剩骨架，讓許多人相當驚訝。根據了解，特斯拉使用的是「三元鋰電池」，反應溫度比磷酸鋰鐵電池低，所以更容易起火燃燒，而且一旦燒起來就更難以撲滅。

▲林志穎駕駛特斯拉行經桃園中正北路自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

林志穎駕駛特斯拉自撞起火燃燒，經警消緊急滅火，但在拖吊過程中又一度再次起火，讓現場人員不斷灑水降溫，該路段直至下午3時40分才排除現場，消防車、工程車陸續撤離，費時近5小時才排除交通狀況，恢復雙向通車。

▲網路有「三元鋰電池針刺實驗」影片，可以看到鋰電池保護層接觸到空氣就直接爆炸起火。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH，下同）

根據了解，特斯拉使用的是三元鋰電池，在YouTube有影片測試三元鋰電池經過針刺造成保護層破裂後的反應，可以清楚看到三元鋰電池直接爆炸起火燃燒，溫度達500度以上。

▲▼「磷酸鐵鋰電池」經穿刺後冒出濃煙但沒有冒火、溫度達到400度。

該影片也用「磷酸鐵鋰電池」、「比亞迪刀片電池」來做比較，「磷酸鐵鋰電池」經穿刺後冒出濃煙但沒有冒火、溫度達到400度；「比亞迪刀片電池」則是無煙無火，表面溫度30-60度左右。

▲▼「比亞迪刀片電池」則是無煙無火，表面溫度30-60度左右。

由於三元鋰電池能量密度高，被市場上廣泛運用，但能量需求高就會產生大量熱能，道理就像手機使用時間一長就會發熱一樣。