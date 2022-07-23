　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

記者葉國吏／綜合報導　

林志穎駕駛特斯拉Model X自撞燃燒起火，父子受傷送醫。特斯拉Model X也因為熊熊火勢燒成只剩骨架，讓許多人相當驚訝。根據了解，特斯拉使用的是「三元鋰電池」，反應溫度比磷酸鋰鐵電池低，所以更容易起火燃燒，而且一旦燒起來就更難以撲滅。

▲▼桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲林志穎駕駛特斯拉行經桃園中正北路自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

林志穎駕駛特斯拉自撞起火燃燒，經警消緊急滅火，但在拖吊過程中又一度再次起火，讓現場人員不斷灑水降溫，該路段直至下午3時40分才排除現場，消防車、工程車陸續撤離，費時近5小時才排除交通狀況，恢復雙向通車。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

▲網路有「三元鋰電池針刺實驗」影片，可以看到鋰電池保護層接觸到空氣就直接爆炸起火。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH，下同）

根據了解，特斯拉使用的是三元鋰電池，在YouTube有影片測試三元鋰電池經過針刺造成保護層破裂後的反應，可以清楚看到三元鋰電池直接爆炸起火燃燒，溫度達500度以上。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

▲▼「磷酸鐵鋰電池」經穿刺後冒出濃煙但沒有冒火、溫度達到400度。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

該影片也用「磷酸鐵鋰電池」、「比亞迪刀片電池」來做比較，「磷酸鐵鋰電池」經穿刺後冒出濃煙但沒有冒火、溫度達到400度；「比亞迪刀片電池」則是無煙無火，表面溫度30-60度左右。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

▲▼「比亞迪刀片電池」則是無煙無火，表面溫度30-60度左右。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

由於三元鋰電池能量密度高，被市場上廣泛運用，但能量需求高就會產生大量熱能，道理就像手機使用時間一長就會發熱一樣。

▲▼三元鋰電池針刺實驗。（圖／翻攝YouTube／ZNTECH）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
快訊／大谷翔平「飆破生涯最速163」　10K超越野茂英雄紀錄
向太刪文「太多太多誤解」！　向佐持續神隱挨罵：算什麼男人
股癌、百靈果、九妹都喊他乾爹！　丘家第四代曝光
特斯拉車禍被瘋猜「自動駕駛惹禍」　她戳破唯一真相：幫緩緩
林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到50
21歲騎士起步19秒遭「牙叉」斷頸亡！　姊悲曝車禍第一視角

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

49死太魯閣號慘案辯論終結！檢方斥李義祥擺爛　全案11／11宣判

6歲女童手指卡洞洞椅拔不出爆痛　警消「1奇招」助脫困

打工換宿外國人端菜　辯「只是幫忙非員工」餐廳老闆挨罰15萬

遊客墾丁小灣戲水　遭不明海中生物咬傷...緊急送醫

毒販衝撞警車逃亡1天被逮！　躲西門町大樓...見警上門翻樓落跑

21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

林志穎自撞影片曝　特斯拉迴轉後撞指示桿

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

「松山之亂」上訴插曲！法官延宕78分鐘　一度拍桌：我就是不宣判

49死太魯閣號慘案辯論終結！檢方斥李義祥擺爛　全案11／11宣判

6歲女童手指卡洞洞椅拔不出爆痛　警消「1奇招」助脫困

打工換宿外國人端菜　辯「只是幫忙非員工」餐廳老闆挨罰15萬

遊客墾丁小灣戲水　遭不明海中生物咬傷...緊急送醫

毒販衝撞警車逃亡1天被逮！　躲西門町大樓...見警上門翻樓落跑

21歲騎士起步19秒…遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞起火！特斯拉「三元鋰電池」實驗影片曝　爆炸燒到500度

夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

敲定了！立陶宛駐台辦事處9／12開館　可能設點位置曝光

男默許老婆出軌好兄弟！不倫戀曝光…才知他玩更大「恐怖又變態」

蘇貞昌不當榮譽主委送「軟釘子」？　林佳龍：他是我最大靠山

七夕想脫單來台南讓月老神助攻　黃偉哲力邀體驗台南浪漫老派約會

獨／奧客影曝！「資料無法轉」告詐欺　通訊行老闆嗆：這是服務

藥師「藏400多顆安眠藥」竟是迷姦用　女同事醒來全裸！驚覺失身

大谷翔平達10K超越野茂英雄紀錄　飆破大聯盟生涯最速163

從漢堡、排餐到義大利麵都供應　屋莎高雄店轉型日式洋食屋

回家見床包破洞「3嫌疑犯」裝無辜翻肚　媽嘆：第21個陣亡

江宏傑輸三季...郭泓志嗆「拉下錢薇娟」　翁滋蔓參戰《全明星4》先求助賀軍翔

社會熱門新聞

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

扛3支滅火器救出林志穎父子！桃捷工人還原現場

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

即／雄中生K書忘時被鎖門　翻牆墜樓最新傷勢曝

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

林志穎自撞恩人視角！目擊大喊「夭壽」秒衝救援

衰！美魔女遭同1人「離婚2次」　原因曝光

出獄前再吞5年半　張淑晶被打臉

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎自撞　救護車路過但無法停車救人

妻疑出軌離婚又要整碗捧去　夫狂刺

更多熱門

相關新聞

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

藝人林志穎22日在桃園蘆竹區發生自撞意外，電動車起火燃燒，6歲兒子Jenson也在車上，所幸被路人及時救出，目前父子皆無生命危險。不只他熱愛賽車，兒子Jenson也遺傳到爸爸熱血，就連受傷都堅持要上陣玩車，媽媽講也講不聽，讓她相當擔心。

特斯拉出車禍被瘋猜「自動駕駛惹禍」！

特斯拉出車禍被瘋猜「自動駕駛惹禍」！

林志穎特斯拉當賽車「4個月前創電車新紀錄」！

林志穎特斯拉當賽車「4個月前創電車新紀錄」！

特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

關鍵字：

林志穎

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

大暑到就發財　命理師點名4生肖財運旺翻

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

離職特調4杯酸奶帶走　被索賠20萬...法官這樣判

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面