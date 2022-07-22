美女記者戀上世界冠軍　網傳甜蜜留言：餘生請多忍耐我

▲陸網傳央視美女記者王冰冰與大陸27歲游泳奧運冠軍徐嘉余相戀。（圖／翻攝 家）

記者任以芳／綜合報導

32歲央視主播王冰冰擁有甜美外型，和大陸女星關曉彤擁有「國民初戀」封號。今（22日）有網友爆料，王冰冰疑似在微信朋友圈公開戀情，對象是大陸27歲的游泳奧運冠軍徐嘉余。由於女方大男方5歲，還有離婚傳言，儘管消息沒有被證實，過去兩人曖昧互動，讓粉絲高度懷疑，兩人戀情不是空穴來風。

▲網傳疑似王冰冰微信朋友圈 。（圖／翻攝 甜小娛兒）

綜合陸媒報導，網傳王冰冰在朋友圈發布自己和徐嘉余的照片，公開二人戀情，並配文，「那就在一起，黃昏與四季，徐先生，餘生請多忍耐我。」

徐嘉余的朋友圈簽名是，「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，心無旁騖，唯有冰冰」。

「美女記者和世界冠軍」交往的消息一出，立刻成為今天林志穎車禍之外的熱門話題之一。雖然當事人沒有回應，粉絲開始翻出之前兩人曖昧互動，確實有跡可循。

▲ 徐嘉余私人微博多次公開表白王冰冰 。（圖／翻攝 徐嘉余微博）

王冰冰曾多次到體育賽事前線採訪，徐嘉余不止一次表達過自己愛慕之情，還用「諧音梗」表白。某次王冰冰說自己「頭太圓」，徐嘉余回應，「頭圓好，我喜歡頭圓（投緣）的」諧音真的很有梗。

至於王冰冰談起徐嘉余印象？網友挖出過去受訪紀錄。王冰冰曾形容，「即便他經歷了一些打擊和壓力，但他能夠時時刻刻保持一顆少年的心，我覺得非常難能可貴。」 透過一來一往許多互動，看的出來雙方彼此感覺都不錯，粉絲也靜待當事人何時公開戀情。