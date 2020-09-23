高清鏡頭下神顏值！央視「最美女記者」絕美外形曝　網驚呼：戀愛了~

▲央視女記者王冰冰 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸央視新聞一位名叫王冰冰的女記者近日爆紅，長相甜美的她被不少網友封為「央視最美女記者」，鄰家妹妹般的親切感令她吸粉無數，還有人說她是新版「國民情人」。

▲王冰冰外形甜美。（圖／翻攝自微博）

眾所周知，記者出境時沒有美顏濾鏡的修飾，呈現在觀眾面前的都是真實顏值，也因此央視女記者王冰冰清純甜美的高顏值掀起熱議，鄰家小妹的靈動氣質讓不少人大嘆「戀愛了」、「有顏又有才，太難得了」、「好看！！漂亮姐姐！」。

▲王冰冰坐在搖擺的皮艇上介紹 「夏天的好去處」。（圖／翻攝自百家號，下同）

據悉，王冰冰是一名90年後，除了顏值高外，新聞專業更是不容小覷，早在2017年她就已經是央視記者團的成員，先後採訪非常多事件，其中一次是在船上給大家介紹「夏天的好去處」，儘管船隻非常的搖擺，但她絲毫不慌，依舊笑對鏡頭。

▲還有網友稱王冰冰看起來好像小學生。

王冰冰目前在擔任記者採訪工作的同時，也兼任新聞播報，甜美聲音伴隨著通俗易懂的口條，令人印象深刻。央視高層私下透露，王冰冰主要在東北吉林地區負責央視新聞報導，每次採訪也都謹慎縝密，從未失誤。

▲工作中的王冰冰 。

王冰冰進入央視服務後知名度水漲船高，尤其在去年的春節聯歡晚會上，更是吉林分會場的主持人，靠著全國新聞傳送，「王冰冰」的網路聲量不斷攀升，前途無可限量。