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解放軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業　平均年齡23歲受訓僅需3年

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

記者魏有德／綜合報導

解放軍首批由院校直接培訓的「三代機」殲-10飛行學員昨（21）日結業，這批飛行員平均年齡僅23歲，在學校受訓僅需3年時間，較以往4至6年才可獲得三代機飛行員資格縮短了近1倍時間，結業後可直接編入作戰部隊形成戰力。

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

▲在飛行學院受訓的三代機飛行員僅需3年時間便可結業投入部隊實戰。（圖／翻攝中青報）

《解放軍報》報導，空軍石家莊飛行學院某旅「00後」飛行學員劉藝，駕駛殲-10戰機平穩著陸，完成院校階段最後一次升空，順利獲得三代機戰鬥員資格。7月21日，空軍首批院校直接培養的殲-10飛行學員結業，這批平均年齡僅23歲的藍天驕子即將奔赴一線作戰部隊。

據了解，解放軍空軍按以往飛行員培訓模式，一名學員需經歷4至6年的飛行訓練，才能獲得三代機戰鬥駕駛員資格。直至2020年，解放軍空軍在石家莊飛行學院進行「三代機進院校」教學新模式試點，殲-10戰機首次列裝該院，學員僅需3年飛行訓練便可獲得資格。

▲解放軍空軍首批「院校直訓」殲-10飛行員結業。（圖／翻攝中青報）

▲解放軍空軍「三代機」殲-10戰機列裝飛行學院。（圖／翻攝中青報）

負責試訓任務的該院某旅旅長謝豪表示，這批學員是從空軍航空大學飛行學員中隨機挑選，學院藉由升級訓練層次，縮短學員訓練週期，「他們依託三代機平台，對接作戰部隊合同訓練大綱，突出學員空戰能力培養，推開戰鬥資格全課目試訓，訓練水平比肩作戰部隊同型機標準。」

謝豪強調，試行的教學新模式堅持院校對接部隊、教學緊貼戰場，組織學員與陸軍防空兵部隊進行對抗演練，增加多機空戰、實彈實投等戰術訓練比重，藉此讓飛行學員向戰鬥員轉變按下「快進鍵」。

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