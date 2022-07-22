國1新市段大貨車爆胎「撞護欄衝下邊坡」　4人受傷緊急送醫

▲國道1號北向314.8公里新市段，22日凌晨發生1起自大貨車右前車輪爆胎，造成車輛失控撞及外側護欄後衝停外側邊坡，消防人員搶救受傷者送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向314.8公里新市段，22日凌晨發生1起自大貨車右前車輪爆胎，造成車輛失控撞及外側護欄後衝停外側邊坡，台南市消防局據報出動救護車前往救援，將受傷的53歲顏姓駕駛等4人送醫，至於真正肇事原因及相關責任，由國道警察第四大隊調查中。

台南市消防局22日凌晨0時26分許據報，國道1號北上314K新市段發生車禍需救護，119馬上出動新市、安定、南科等消防分隊等5車12人前往救援，新市車組到場後協助車上受困6人全數脫困，計有4人受傷送醫，2人未送醫。

初步了解，係大貨車衝落國道邊坡，車上6人由安定分隊救護車載送2名至麻豆新樓醫院就治，新市分隊救護車載送1名至永康奇美醫院就治，南科分隊載送1名至麻豆新樓醫院救治，其餘2名由救護人員協助傷口清洗包紮，2人拒送醫。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，有關22日「國道1號北向314.8公里單車爆胎、衝撞外側護欄後停於外側邊坡案」，經查22日凌晨0時12分許，在國道1號北向314.8公里處，一部自大貨車由53歲顏姓男子駕駛經該處時，因右前輪爆胎致車輛失控衝撞外側護欄後停於外側邊坡，現場4人受傷無生命危險，現場啟動拖吊作業排除，不影響主線車道行車。目前真正肇事原因及相關責任正由國道警方調查處理中。

國道四大隊呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。