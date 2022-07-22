花2千元買票　餐廳、設施竟只開放團客使用！員工扯回1句話惹眾怒

▲網友抱怨園區對散客不友善。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者崔子柔／綜合報導

一名媽媽近日帶著孩子前往彰化某恐龍主題園區，一行人花了近2千元買門票，結果發現多數設施只提供團客使用，最後他們入場不到一小時就離開，「若售票的時候有告知不歡迎散客我們應該就不會進去了！」

原PO昨（21）日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為孩子喜歡恐龍，他們共三大四小特地從台北出發到彰化，一到園區就發現售票人員態度非常不友善，但因為孩子很興奮，他們仍維持好心情入場，結果發現園區內的恐龍都灰灰髒髒的，「雖然會動有聲音但小孩都不太想靠近，可以感覺得到是沒有在維護」。

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原PO指出，標榜的氣墊城堡當天因為設備保養暫停使用，她想著可能是平日不開放，結果到親子餐廳時，服務人員說只接受團體客人用餐，因園區內沒有販售其他食物，原PO詢問能否提供一些餐點至少讓孩子吃飽，「沒想到居然得到嘲諷式的說『你們可以叫foodpanda 來吃啊』，實在太傻眼」。

▲網友發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



原PO提到，原本孩子們最期待去球池溜滑梯區，結果設施外又被貼了維護中暫停使用的告示，但她明明看見有人在玩，一問之下才知道「僅提供團體客遊玩，散客無法使用」，讓她氣得說「其實若售票的時候有告知不歡迎散客我們應該就不會進去了！孩子們失望透頂只能坐了個旋轉恐龍就離開，因為其他完全沒開放」。

文章吸引超過3千人按讚，網友紛紛留言表示「太誇張，非團客不是人就對了，而且還不事先告知」、「在地的都不想去了，而且門票貴到很誇張」、「我一打三平日帶孩子去也要快八百，然後沒有供餐真的很傻眼」、「我也是看到介紹從台北衝去，失望」、「這等於是團體包園了吧，既然如此幹嘛接散客」。