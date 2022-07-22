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捷克參院高票通過友台提案　稱台灣是國際法主體

▲▼立法院長游錫堃抵達捷克，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自接機。（圖／翻攝自twitter／@Vystrcil_Milos）

▲立法院長游錫堃抵達捷克，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自接機。（圖／翻攝自twitter／@Vystrcil_Milos）

文／中央社

捷克參議院日前高票通過友台提案，稱台灣是「國際法主體」，提案的參議員費雪親自將文本交給來訪的立法院長游錫堃，表達對台灣的支持。

立法院長游錫堃20日上午在捷克參議院演說，下午參院院會即以54票贊成、4票棄權表決通過外交委員會的提案。 提案肯定國會交流對促進雙邊關係的重要性，指台灣的直接投資已為捷克創造2萬4000個工作機會，支持兩國在半導體、智慧機械、文化等領域加強合作。

提案指出，捷克與歐盟同樣遵循「一個中國」政策，不過總理費亞拉（Petr Fiala）領導的政府，在施政綱領中提到有意與亞太民主夥伴深化關係時，特別提到台灣。 捷克3月30日與美國進行戰略對話，會後兩國發布聯合聲明，強調將深化對民主夥伴的支持，也包括台灣。

值得關注的是提案稱台灣是國際法主體。提案的外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）在院會上表示，台灣有自己的國會、政府、總統、法律、司法、貨幣、領土和傳統，捷克與自由選出的台灣立委交流時，可發現彼此有許多共同點，正如游錫堃在演講中所言，台灣和捷克講同樣的語言：「民主」。

提案表決通過後，費雪接受中央社記者訪問時表示，捷克政府首度在正式文件提到台灣，稱台灣是民主夥伴，意義不凡，他因此認為參院有必要趁立院來訪時通過提案，督促政府強化對台關係。

提案稱捷克和台灣是國際法主體，費雪說，即便中國否定，台灣仍然是國際法的主體。表決時只有少數人棄權，無人反對，可見大家看法一致，對他來說是很大的鼓舞。

捷克參院20日晚為台灣立院代表團舉辦盛大晚宴，邀請官員和各國使節出席，費雪親自把提案文本交給游錫堃，表達對台灣的支持。 游錫堃率領的立委訪問團已在21日結束捷克行程，經波蘭前往下一站立陶宛。

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