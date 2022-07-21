龍膽石斑納入學童營養午餐　她喊：讓保家衛國的國軍一起吃！

▲教育部拍板，學生營養午餐將把龍膽石斑納入菜單。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

教育部向行政院爭取63.1億元經費照顧偏鄉學童飲食，除了每人每餐補貼由6元提高到最多14元外，也將龍膽石斑納入菜單中，對此，議員王鴻薇21日表示，這個政策非常好，但保家衛國的國軍應該也要有一樣的待遇，「不能每次都是香蕉等水果拚命往國軍塞，高級一點的石斑就沒有。」

教育部表示，5月1日起學校午餐採用「3章1Q」國產可溯源食材，每人每餐補助6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，1至5月偏鄉學校覆蓋率已由109年度平均56.45%大幅提升到92.75%。

除了經費補助外，也配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，讓參與「偏鄉學校中央廚房計畫」的學生，每餐能夠吃到62元的菜色，將龍膽石斑納入菜單中，增添菜色多樣性。教育部強調，學校午餐是影響學童健康成長的關鍵因素，將持續落實校園食材資訊透明化，讓飲食教育往下扎根，並為校園食品安全把關。

王鴻薇表示，看到行政院宣布9-12月，國中小學童營養午餐每個月會有一餐石斑魚，「我覺得非常好，讓學童能夠吃到美味的石斑、補充營養。但保家衛國的國軍應該也要有一樣的待遇！」

王鴻薇指出，不能每次都是香蕉等水果拚命往國軍塞，高級一點的石斑就沒有。看前兩週的新聞，國防部只採買了1500多公斤，根本不夠所有官兵吃，「呼籲蔡政府，國軍也要比照學童，一個月至少要有一餐石斑魚。」